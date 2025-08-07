MATO GROSSO
Bombeiros extinguem um incêndio florestal e combatem dois nesta quarta-feira (6)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, um incêndio florestal no município de Colniza e atua, nesta quarta-feira (6.8), no combate a outras duas ocorrências no Estado.
O foco extinto estava localizado no Distrito de Guariba, em Colniza, onde as equipes trabalhavam desde o dia 31 de julho, com o apoio de maquinário, utilizado para a construção de aceiros para impedir a propagação do fogo.
Os bombeiros militares continuam o combate a incêndios em uma fazenda no município de Lucas do Rio Verde e em um sítio na cidade de Confresa. As ações contam com a atuação de equipes em campo, viaturas, caminhão-pipa e apoio de brigadistas.
Fiscalização e Monitoramento
Além do combate direto aos incêndios, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realiza o monitoramento de 16 focos de calor ativos em todo o Estado. Desses, dois estão localizados na Terra Indígena Zoró, no município de Rondolândia, enquanto os outros 14 são decorrentes de uso irregular do fogo e estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho.
O monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá, com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias. A operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 52 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 39 estão na Amazônia e 13 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
SES atua em Cáceres para prevenir sarampo durante o Festival de Pesca
Uma equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs-MT), da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), está atuando junto com o Cievs Fronteira de Cáceres para evitar a reintrodução do sarampo no Estado durante o 42º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (FIPe).
O festival, que começou nesta quarta-feira e vai até domingo (6 a 10.8), tem a expectativa de receber 250 mil visitantes de diversos Estados do Brasil e de outros países, o que exige um planejamento dos serviços de saúde para que não desencadeie uma Emergência em Saúde Pública (ESP).
Até a última segunda-feira (4), a Bolívia já havia confirmado 222 casos de sarampo. San Matías, cidade boliviana na divisa com Cáceres, registrou um caso em uma criança e San Ignacio de Velasco, localizado um pouco depois, já registrou 22 doentes. Não há casos de sarampo em Mato Grosso até o momento.
A epidemiologista Tatiana Helena Belmonte, integrante do Cievs, chegou à cidade na quinta-feira da semana passada (31.7) e fica até a próxima sexta (8) para atuar na identificação e mitigação dos riscos à saúde da população.
“Monitoramos os atendimentos médicos e as inspeções sanitárias, que são realizadas no processo pré e durante o evento, e já pactuou com as unidades de saúde para que perguntem aos pacientes atendidos se estiveram no festival. Assim, conseguimos identificar possíveis pessoas suscetíveis, adotar isolamento adequado e medidas de orientação também após o evento para garantir a segurança dos participantes e de toda a população”, explicou Tatiana.
As ações do Cievs envolvem as áreas das Vigilâncias (Sanitária, Epidemiológica, Ambiental, Saúde do Trabalhador) e da Rede de Atenção à Saúde (Atenção Primária, Urgência e Emergência, e Atenção Hospitalar), com comunicação constante com postos de atendimento no local (ambulância), UPA 24h e hospitais da região.
Segundo o responsável técnico pelo Centro de Informações Estratégica de Vigilância em Saúde de Mato Grosso (Cievs), Menandes Alves de Souza Neto, o monitoramento de eventos como o Fipe em Cáceres é um pilar fundamental da saúde pública preventiva.
“Permite que as autoridades sanitárias passem de uma postura reativa para uma postura proativa, identificando riscos e agindo antes que se convertam em emergências de grande escala. Essa vigilância constante e multifacetada é a garantia de um evento mais seguro para todos, protegendo tanto a saúde dos participantes quanto da comunidade anfitriã”, avaliou.
A equipe do Escritório Regional de Cáceres também participa do grupo de monitoramento das ações de saúde no Fipe.
O vírus é transmitido por gotículas de saliva, por secreções respiratórias e é muito contagioso: uma pessoa pode transmitir para até 18 pessoas. Além disso, pode causar complicações graves e até o óbito, principalmente em crianças pequenas e em pessoas não vacinadas.
Vacinação é a principal forma de prevenção
A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes, alerta a população, os gestores municipais e trabalhadores da saúde para que unam forças, neste momento, com objetivo de que os 142 municípios atinjam a cobertura vacinal ideal contra o sarampo (acima de 95%) devido ao risco e que, assim, Mato Grosso continue sem casos.
“A nossa preocupação são os bolsões de municípios que não atingiram a cobertura. Então, esse desequilíbrio de um município que tem a cobertura ideal para outro que não tem pode ser a porta necessária para a reintrodução do sarampo em Mato Grosso”, destacou.
A Secretaria de Saúde vem atuando de forma intensiva nos municípios de fronteira (Cáceres, Comodoro, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião e Vila Bela da Santíssima Trindade), mas a vacina está disponível nos postos de saúde em todo o Estado.
“Nós já estivemos nos cinco municípios prioritários regulando sua rede de saúde, realizando um plano de ações para que possam intensificar a vacinação, principalmente nas populações que estão na fronteira com a Bolívia e agora junto a San Matías, que acabou de identificar um caso positivo de sarampo. Então, ficou muito mais próximo de nós e aí a preocupação aumentou. Nós também disponibilizamos o caminhão do Imuniza Mais MT para atuar na fronteira como forma de prevenção auxiliando o município de Cáceres na estratégia de vacinação”, contou Alessandra.
A preocupação agora é que tanto as crianças quanto os adultos tenham seu cartão vacinal regularizado, com a vacina que precisam ter na sua faixa etária. “É importante que a população, pais, mães e responsáveis levem suas crianças, mas que também atualizem o seu próprio cartão vacinal em relação à vacina do sarampo”, acrescentou.
De acordo com a superintendente, o problema é que muitas pessoas perdem o cartão vacinal e não sabem se tomaram a vacina de sarampo ou não.
“Hoje, o ideal é uma pessoa de até 30 anos de idade ter tomado as duas doses da vacina contra o sarampo. Quem tem entre 30 e 60 anos deve ter ao menos uma dose. Então, quem não lembra se está imunizado deve procurar os postos de saúde para garantir a proteção”, concluiu.
A SES adotou a aplicação da Dose Zero da vacina em crianças entre 6 meses e 11 meses e 29 dias nos municípios de fronteira. Esta imunização extra não substitui as doses do calendário vacinal de rotina, mas representa uma proteção antecipada diante do atual cenário. Além disso, quem tem entre 9 meses e 59 anos pode tomar a vacina tríplice viral.
A cobertura da vacina tríplice viral em Mato Grosso neste ano é de 88,1% com a primeira dose e de 65,8% com a segunda dose, sendo que o ideal seria de 95% para ambas. Foram aplicadas 70.983 doses da vacina tríplice viral no Estado.
A Secretaria já distribuiu 166.500 doses da vacina tríplice viral a todos os municípios mato-grossenses e 3.540 doses da vacina dupla viral (sarampo e rubéola) às cinco cidades que fazem fronteira com a Bolívia.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
MT Hemocentro coleta sangue no TCE nesta quinta-feira (7)
O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, colocará sua unidade móvel em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nesta quinta-feira (7.8), para receber as pessoas que possam doar na região do Centro Político Administrativo. A coleta funcionará das 8h30 às 16h, com pausa para o almoço das 12h às 13h.
Segundo o diretor MT Hemocentro, Fernando Henrique Modolo, a doação é segura, rápida e pode salvar até cinco vidas.
“Convido a população a doar sangue nesta coleta externa no TCE e ajudar o próximo. É mais uma oportunidade de receber os doadores que não conseguem comparecer na nossa sede na região central e nos ajudar a atender todas as unidades de saúde. Doar sangue faz toda diferença para quem está precisando”, ressaltou Modolo.
O MT Hemocentro busca reforçar o estoque de bolsas de sangue de todos os tipos sanguíneos, mas no momento precisa, especialmente de A- , que está em estado de alerta, e B-, que consta como em estado de atenção.
“Todas as doações são de extrema importância e, por isso, contamos com a solidariedade de todos”, ressaltou.
O TCE está localizado na rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, nº 1, no Centro Político Administrativo.
Confira as datas e os locais de coleta para o mês de agosto:
Cuiabá
4 a 8/8 – Coleta interna da Nova Rota D´Oeste no MT Hemocentro;
7/8 – Coleta em frente ao Tribunal de Contas do Estado;
9/8 – Coleta externa na Igreja Adventista do Sétimo Dia no Tijucal;
16/8 (sábado) – Coleta na sede do MT Hemocentro;
16/8 – Coleta interna do Grupo de Jovens da Mesquita de Cuiabá no MT Hemocentro;
18 a 20/8 – Coleta externa na Assembleia Legislativa de MT;
21/8 – Coleta externa no Grupo Canopus;
25/8 a 25/9 – Coleta interna da BPW Brasil (Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil) no MT Hemocentro;
27 e 28/8 – Coleta externa na Águas Cuiabá;
Chapada dos Guimarães
26 a 29/8 – Coleta externa em Chapada dos Guimarães;
Nova Marilândia
12 a 14/08 – Coleta externa em Nova Marilândia;
Poconé
5 a 7/8/25 – Coleta externa em Poconé;
União do Sul
19 a 21/8 – Coleta externa na União do Sul;
Várzea Grande
12 e 13/8 – Coleta externa no Hospital Metropolitano;
26/8 – Coleta externa no aeroporto.
Quem pode doar?
O voluntário que quiser doar sangue precisa apresentar um documento oficial com foto, pesar 50kg ou mais, estar em bom estado de saúde e ter feito uma refeição equilibrada. Recomenda-se que o doador esteja bem alimentado para efetuar a doação.
Podem doar pessoas com idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. Quem tem entre 60 e 69 anos só poderá doar sangue se já tiver doado antes dos 60 anos. Adolescentes de 16 e 17 anos devem levar uma autorização dos pais ou responsável legal para fazer a doação. Esse documento pode ser retirado no MT Hemocentro.
Em um período de 12 meses, homens podem doar até quatro vezes e, mulheres, até três vezes. São coletados até 450 ml de sangue por doação e recomenda-se evitar exercícios físicos e consumo de álcool após a doação.
Serviço
Para agendar a doação de sangue na sede do MT Hemocentro, basta acessar o Sistema de Agendamento. O voluntário também pode fazer o agendamento pelo telefone (65) 98433-0624 (WhatsApp, somente mensagem), ou pelo número (65) 3623-0044, ramais 2024, 2025 e 2026.
O banco de sangue fornece o comprovante de comparecimento ao doador. Para quem compareceu e, por algum motivo, não pôde doar, o MT Hemocentro dá um comprovante de comparecimento e, para quem efetuou a doação de sangue, é entregue o atestado de doação de sangue para justificar a ausência no trabalho.
Fonte: Governo MT – MT
