Bombeiros extinguem um incêndio florestal e combatem outros dois nesta sexta-feira (8)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, um incêndio florestal no município de Cláudia e continua atuando, nesta sexta-feira (8.8), no combate a outras duas ocorrências no estado.

As equipes seguem mobilizadas no combate a um incêndio florestal em uma fazenda às margens da MT-326, no município de Cocalinho, cujo trabalho foi iniciado na quinta-feira (7). Outro incêndio está sendo combatido em uma fazenda localizada em Alto Paraguai.

As operações contam com o trabalho direto das equipes em campo, de forma ininterrupta, com foco na contenção das chamas e na preservação da vegetação nativa, propriedades rurais e de vidas.

Fiscalização e Monitoramento

O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 19 focos de calor ativos em todo o estado. Desse total, sete são classificados como incêndios florestais em terras indígenas, enquanto três ocorrem em fazendas localizadas nos municípios de Poxoréu, São José do Xingu e Barra do Garças. Os nove focos restantes correspondem a queimadas irregulares.

As ocorrências em terras indígenas incluem: três focos na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia; dois na Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Canarana; um na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; e um na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga.

Por serem áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros não foi acionado.

Já os outros nove focos de calor ocorrem em várias regiões do Estado e são decorrentes de uso irregular do fogo e estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.

Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.

Focos de calor

Em Mato Grosso, foram registrados seis focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, dois estão na Amazônia e quatro no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).

É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.

Proibição do uso do fogo

O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.

Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.

