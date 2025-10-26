MATO GROSSO
Bombeiros lançam desafio para alunos produzirem vídeos sobre prevenção de incêndios; melhores ganham tablets
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), está promovendo o Desafio Repórter Sentinelas do Amanhã, uma ação educativa voltada aos alunos das cinco Escolas Estaduais Dom Pedro II. A iniciativa tem como objetivo incentivar os estudantes a produzirem vídeos sobre preservação ambiental e prevenção de incêndios florestais e queimadas urbanas. Os melhores serão premiados com tablets.
O desafio faz parte do programa Sentinelas do Amanhã, desenvolvido ao longo deste ano com professores e alunos, que busca conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância do uso responsável do fogo e da conservação do meio ambiente. A proposta é transformar os estudantes em agentes multiplicadores do conhecimento dentro de suas comunidades.
A iniciativa faz parte das medidas implementadas pelo Corpo de Bombeiros Militar neste ano, voltadas à prevenção e ao combate aos incêndios florestais no Estado. Em 2025, Mato Grosso registrou os menores índices de focos de calor, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), resultado dos esforços integrados de educação ambiental, fiscalização e atuação operacional.
De acordo com o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes, o programa Sentinelas do Amanhã foi desenvolvido com o objetivo de tornar o aprendizado mais dinâmico e envolvente, estimulando os estudantes a refletirem sobre os impactos dos incêndios florestais e das queimadas urbanas na saúde, no meio ambiente e até mesmo no clima.
Até o momento, cerca de 1,1 mil professores já foram capacitados no tema e replicaram o conteúdo para centenas de alunos. Com o conhecimento adquirido, os estudantes agora são desafiados a produzir conteúdos criativos para publicação no Instagram, reforçando a importância da preservação ambiental e da conscientização sobre os riscos do uso do fogo.
“A formação de crianças e jovens conscientes e engajados é uma das principais estratégias de educação ambiental para reduzir o uso irregular do fogo, tanto em áreas rurais quanto urbanas. A proposta é estimular o engajamento dos jovens e o uso consciente das redes sociais como ferramentas de transformação e aprendizado”, disse o comandante.
Desafio Repórter do Sentinelas do Amanhã
Nesta edição, o Desafio Repórter Sentinelas do Amanhã será realizado exclusivamente com as crianças e os professores das escolas militares. No entanto, a meta para as próximas edições é expandir o desafio, alcançando milhares de alunos em todo o estado.
O desafio propõe que os estudantes produzam vídeos sobre o tema “Como prevenir e evitar queimadas e incêndios florestais”, promovendo a conscientização ambiental e incentivando o protagonismo juvenil na proteção da natureza. A competição iniciou na sexta-feira (24.10) e se encerrará em 14 de novembro.
Durante esse período, os participantes deverão criar seus vídeos e publicá-los no Instagram das escolas militares, mencionando o nome do aluno responsável pela produção. Os vídeos que receberem mais curtidas serão premiados com tablets. Cada escola terá um aluno vencedor, que receberá o prêmio e deverá indicar o professor tutor que lhe apresentou o conteúdo do programa Sentinelas do Amanhã, reconhecendo e valorizando o papel dos educadores nesse processo.
Ao todo, serão entregues 10 tablets aos premiados e os respectivos professores escolhidos.
Confira o regulamento completo.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
PM prende mulher por lesão corporal contra o namorado em Porto Alegre do Norte
Policiais militares de Porto Alegre do Norte prenderam uma mulher, de 30 anos, por lesão corporal e ameaça, na madrugada deste domingo (26.10). A suspeita agrediu o seu namorado com empurrões, causando lesões no ombro e no quadril, além de fazer ameaças utilizando um canivete.
A equipe policial foi acionada pela vítima, de 33 anos, que relatou que a sua namorada chegou em casa alterada e com sinais de embriaguez e o agrediu com empurrões após ele ter negado manter relações sexuais com ela. O homem ainda disse que foi ameaçado pela agressora com um canivete.
Ao chegar no local, a equipe localizou a vítima acompanhado com seu filho e sua mãe. Em relato à PM, o homem informou que convive com a namorada há um ano e meio e que, na noite anterior, ela estava com uma amiga na casa de sua sogra ingerindo bebidas alcoólicas.
Ao chegar em casa, o casal iniciou uma discussão, onde a suspeita quebrou pertences da casa, pegou um canivete e fez ameaças e ainda levou o filho do casal para a rua, com a intenção de ir embora.
Os policiais entraram na residência e flagraram a suspeita, que recebeu voz de prisão. Ela foi encaminhada para a delegacia para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Polícia Militar prende homem por estupro de vulnerável em Carlinda
A Polícia Militar prendeu um homem de 59 anos por estupro de vulnerável na tarde deste sábado (26.10), no município de Carlinda. O suspeito foi preso em flagrante após ameaçar e oferecer uma quantia em dinheiro para que a vítima mantivesse relações sexuais com ele.
Durante patrulhamento, a equipe policial flagrou um veículo estacionado às margens da estrada Jatobá. Os policiais se aproximaram e abordaram um homem que saiu do lado do carona, apresentando nervosismo.
Questionado sobre o motivo de estar parado no local, o homem não soube explicar e disse que estava com sua filha. A equipe visualizou uma criança no banco do veículo, com sinais de medo e angústia.
De acordo com o relato da menina, de 11 anos, o suspeito a convidou, junto com o irmão, para ir a uma sorveteria. O homem, que é vizinho da família, deixou apenas o menino no estabelecimento comercial e seguiu com a criança em direção à rodovia.
Durante buscas no veículo, os policiais encontraram uma calcinha infantil debaixo do banco. Questionado sobre o fato, o suspeito negou ter mantido relação sexual com a criança, mas confessou ter passado as mãos em suas partes íntimas.
A vítima relatou aos policiais que o criminoso ofereceu R$ 100,00 em dinheiro para que ela mantivesse relação sexual com ele e que chegou a ser ameaçada de que a relação seria forçada caso recusasse o dinheiro.
Diante do flagrante, o Conselho Tutelar foi acionado para ficar com a guarda da criança, e o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: Governo MT – MT
Produtora de Várzea Grande diversifica produção com plantio de maracujá
Segurança
