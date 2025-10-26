Bombeiros lançam desafio para alunos produzirem vídeos sobre prevenção de incêndios; melhores ganham tablets

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), está promovendo o Desafio Repórter Sentinelas do Amanhã, uma ação educativa voltada aos alunos das cinco Escolas Estaduais Dom Pedro II. A iniciativa tem como objetivo incentivar os estudantes a produzirem vídeos sobre preservação ambiental e prevenção de incêndios florestais e queimadas urbanas. Os melhores serão premiados com tablets.

O desafio faz parte do programa Sentinelas do Amanhã, desenvolvido ao longo deste ano com professores e alunos, que busca conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância do uso responsável do fogo e da conservação do meio ambiente. A proposta é transformar os estudantes em agentes multiplicadores do conhecimento dentro de suas comunidades.

A iniciativa faz parte das medidas implementadas pelo Corpo de Bombeiros Militar neste ano, voltadas à prevenção e ao combate aos incêndios florestais no Estado. Em 2025, Mato Grosso registrou os menores índices de focos de calor, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), resultado dos esforços integrados de educação ambiental, fiscalização e atuação operacional.

De acordo com o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes, o programa Sentinelas do Amanhã foi desenvolvido com o objetivo de tornar o aprendizado mais dinâmico e envolvente, estimulando os estudantes a refletirem sobre os impactos dos incêndios florestais e das queimadas urbanas na saúde, no meio ambiente e até mesmo no clima.

Até o momento, cerca de 1,1 mil professores já foram capacitados no tema e replicaram o conteúdo para centenas de alunos. Com o conhecimento adquirido, os estudantes agora são desafiados a produzir conteúdos criativos para publicação no Instagram, reforçando a importância da preservação ambiental e da conscientização sobre os riscos do uso do fogo.

“A formação de crianças e jovens conscientes e engajados é uma das principais estratégias de educação ambiental para reduzir o uso irregular do fogo, tanto em áreas rurais quanto urbanas. A proposta é estimular o engajamento dos jovens e o uso consciente das redes sociais como ferramentas de transformação e aprendizado”, disse o comandante.

Desafio Repórter do Sentinelas do Amanhã

Nesta edição, o Desafio Repórter Sentinelas do Amanhã será realizado exclusivamente com as crianças e os professores das escolas militares. No entanto, a meta para as próximas edições é expandir o desafio, alcançando milhares de alunos em todo o estado.

O desafio propõe que os estudantes produzam vídeos sobre o tema “Como prevenir e evitar queimadas e incêndios florestais”, promovendo a conscientização ambiental e incentivando o protagonismo juvenil na proteção da natureza. A competição iniciou na sexta-feira (24.10) e se encerrará em 14 de novembro.

Durante esse período, os participantes deverão criar seus vídeos e publicá-los no Instagram das escolas militares, mencionando o nome do aluno responsável pela produção. Os vídeos que receberem mais curtidas serão premiados com tablets. Cada escola terá um aluno vencedor, que receberá o prêmio e deverá indicar o professor tutor que lhe apresentou o conteúdo do programa Sentinelas do Amanhã, reconhecendo e valorizando o papel dos educadores nesse processo.

Ao todo, serão entregues 10 tablets aos premiados e os respectivos professores escolhidos.

Fonte: Governo MT – MT