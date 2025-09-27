Bombeiros localizam corpos de pescadores que se afogaram em lago de represa

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na manhã deste sábado (27.9), os corpos de dois pescadores que se afogaram após o naufrágio de uma embarcação no lago do Rio Jauru, represa de uma usina hidrelétrica, no distrito de Lucialva, em Jauru (a 405 km de Cuiabá).

As buscas pelas vítimas tiveram início nesta sexta-feira (26.9), quando a equipe da 8ª Companhia Independente Bombeiro Militar (8ª CIBM) foi acionada, por volta das 5h40, por um policial militar do município de Jauru, que comunicou o desaparecimento de quatro pescadores no lago, por volta da meia-noite de quinta-feira (25.9).

Inicialmente, havia seis pessoas na embarcação. Duas conseguiram escapar da água, enquanto quatro permaneceram desaparecidas.

Antes do início das buscas, os bombeiros foram informados de que uma das vítimas havia sido encontrada por populares às margens do rio. A equipe de mergulho, com o suporte de um sonar, que é um equipamento que emite ondas sonoras para auxiliar na localização subaquática, localizou a embarcação a aproximadamente 15 metros de profundidade e uma vítima nas proximidades.

Na manhã deste sábado, os mergulhadores prosseguiram com as buscas e conseguiram localizar os corpos das outras duas vítimas. Um corpo veio à tona, enquanto o outro foi encontrado com o auxílio do sonar.

Os corpos foram retirados da água e repassados à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para identificação e procedimentos necessários.

O Corpo de Bombeiros orienta a população sobre a importância do uso de equipamentos de segurança durante a navegação, especialmente coletes salva-vidas, a fim de evitar acidentes.

