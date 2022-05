Bombeiros localizam nova ossada em área de buscas em Brumadinho

Apesar do predomínio de sol entre poucas nuvens e previsão de 30°C na capital paulista, hoje (3), as temperaturas na capital paulista devem cair acentuadamente no decorrer da semana.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), na quarta-feira (4) volta a chover na faixa leste do estado, devido a áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica na altura do litoral sul de São Paulo que provocam pancadas de chuva de forma isolada entre o final da manhã e o início da noite.

De acordo com o centro, as chuvas podem ter intensidade moderada e fortes, aumentando a possibilidade de ocorrência de rajadas de vento que podem chegar aos 60km/h. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e máxima que não deve superar os 22°C, com percentuais de umidade do ar entre 40% e 95%.

O CGE informou que há indicação de declínio acentuado das temperaturas entre a quinta-feira (5) e o domingo (8), com tempo seco e sem previsão de chuva.

Na quinta-feira (5), o tempo volta a ficar seco, com predomínio do sol e sem previsão de chuva, mas com sensação de frio na madrugada, bem como no decorrer do dia. Baixa amplitude térmica, com temperaturas entre mínima de 13°C e máxima de 21°C. A umidade do ar declina um pouco mais, com valores mínimos próximos aos 33%.