Bombeiros localizam vítima de afogamento na Passagem da Conceição

O governador Mauro Mendes assinou, nesta segunda-feira (18.12), R$ 94,4 milhões em convênios com 17 municípios de Mato Grosso para a realização de obras nas áreas da Educação e Agricultura Familiar. Também no evento o Governo repassou R$ 18,7 milhões em emendas do senador Jayme Campos para 15 municípios mato-grossenses custearem a saúde. A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, acompanhou a solenidade.

Representando os gestores dos municípios, a prefeita de Jaciara, Andreia Wagner, que assinou convênio com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para a construção de uma nova escola municipal, destacou a parceria do Governo do Estado para investimentos em diversas áreas.

“Esse convênio representa um sonho para o nosso município. Por isso a palavra é sempre gratidão. O Governo do Estado é sempre um parceiro, que tem nos ajudado muito, melhorando nossas cidades e a qualidade de vida do nosso povo”, afirmou.

O prefeito de Colíder, Hemerson Máximo, que recebeu R$ 2 milhões em emendas do senador Jayme Campos, pontuou a importância das parcerias e dos investimentos realizados pelo Governo, e acrescentou que “Mato Grosso, hoje, é referência em todo o Brasil, graças ao trabalho de um bom gestor, que está organizando o Estado com zelo e eficiência, focado nas entregas para a população”.

O governador Mauro Mendes ressaltou que o Governo de Mato Grosso tem feito milhares de investimentos em todos os municípios, não apenas para melhorar a saúde e a infraestrutura, mas também a qualidade da educação das crianças mato-grossenses, investindo em mais tecnologia, materiais didáticos e capacitação dos profissionais da educação.

“Precisamos, cada vez mais, fazer ações que dêem resultado, que facilitem a vida para que inclusive esses recursos do Jayme, do Governo Federal, cheguem mais rápido até a ponta, dando resultado para o cidadão, e temos procurado, ao longo desses anos, aprimorar esses mecanismos e fazer com que haja efetividade, para que o dinheiro chegue e produza o resultado”, afirmou.

O senador Jayme Campos, que destinou emendas para custeio da Saúde de 15 municípios, destacou a boa gestão que o governador Mauro Mendes tem feito não apenas dos recursos próprios, mas também das emendas que têm sido destinadas às ações nos municípios, e reiterou a parceria com o Governo.

“Estar aqui repassando esse recurso, mais de R$ 18 milhões, é motivo de muita alegria e contentamento. Nós temos conseguido, com apoio do governador Mauro Mendes, que está fazendo um trabalho exitoso, levar o resultado para o cidadão mato-grossense. Juntos, estamos construindo um ambiente favorável para atender cada vez mais as necessidades da nossa sociedade”, afirmou.

O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, também ressaltou a importância das parcerias para que o Governo do Estado tenha condições de investir nos municípios. Ele ainda ponderou os desafios que o governador tem enfrentado, desde 2019, para garantir a boa gestão fiscal atual.

“Mato Grosso é recordista, campeão nacional em investimento, sendo quase 20% da receita corrente líquida. É bicampeão nacional em boa gestão fiscal, porque este é um governo que faz política pública de qualidade, em todos os seus aspectos. E isso só foi possível porque houve muita coragem no início deste governo, com o apoio da Assembleia e de todos os poderes, que compreenderam a necessidade de uma mudança de chave”, finalizou.

Durante a solenidade, a Seduc assinou mais de R$ 85 milhões em convênios para construção de escolas municipais, escolas estaduais, reformas e ampliações. Para o secretário de Educação, Alan Porto, as parcerias demonstram a atenção e empenho do Governo para a melhoria nos índices educacionais.

“Demonstra o quanto esse governo é municipalista e o quanto está empreendendo bem os recursos de impostos que todos nós estamos pagando. Ele dá condição para o estudante e para o professor, uma escola atrativa, moderna, para fazer frente ao grande desafio que é melhorar a educação do Estado de Mato Grosso e a colocar entre as melhores do país”, afirmou.

O deputado estadual Ondanir Bortolini (Nininho) e a deputada federal Gisela Simona pontuaram a importância dos investimentos, que abarcam, também, a agricultura familiar.

“Hoje estamos vendo um Mato Grosso 30 anos à frente, com inúmeras obras que imaginava-se que levariam mais de 30 anos para serem realizadas, e muitas já estão sendo entregues e outras sendo realizadas”, finalizou o deputado.

Convênios

Na educação foram firmados convênios para construção de escolas municipais em Rondolândia, Primavera do Leste, Vale do São Domingos e Jaciara. Ainda, construção de uma Escola Estadual Militar em Diamantino, e ampliações e reformas gerais em Rondonópolis, Nova Guarita, Pedra Preta, Poconé, Nova Monte Verde, Araguainha, Água Boa e Alto Garças.

Já os convênios da Agricultura Familiar envolvem a reforma e revitalização de feiras livres nos municípios de Arenápolis e Campo Verde, construção da Feira do Empreendedorismo da Agricultura Familiar, em Canarana, e a entrega de máquinas para a agricultura familiar de Juína.

Emendas

Os recursos via emendas do senador Jayme Campos, para custeio da saúde municipal, foram repassados para os seguintes municípios: Água Bora (R$ 2,5 milhões), Brasnorte (R$ 1 milhão), Colíder (R$ 2 milhões), Guarantã do Norte (R$ 1,2 milhão), Jaciara (R$ 1 milhão), Juína (R$ 750 mil), Nova Brasilândia (R$ 800 mil), Nova Ubiratã (R$ 1 milhão), Nova Xavantina (R$ 1 milhão), Paranatinga (R$ 2 milhões), Ponte Branca (R$ 400 mil), Primavera do Leste (R$ 2 milhões), Salto do Céu (R$ 300 mil), Tapurah (R$ 700 mil) e Tangará da Serra (R$ 2 milhões).

Fonte: Governo MT – MT