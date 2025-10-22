Bombeiros militares combatem incêndio em residência causado por vazamento de gás de cozinha

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (CGE-MT) e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) promoveram, nesta terça-feira (21.10) mais uma ação do programa “Estudante – Cidadão do Futuro”, com a participação de cerca de 150 alunos de 10 escolas estaduais. A programação contou com palestra sobre cidadania digital, visita guiada às instalações da CGE e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) e tour pelo Centro Político Administrativo.

A atividade teve como propósito aproximar os jovens das instituições públicas e estimular a reflexão sobre ética, cidadania e responsabilidade no ambiente digital. Durante a palestra, o professor de filosofia da CGE, Douglas Remonatto, destacou a importância de desenvolver consciência crítica e valores éticos nas interações virtuais.

“Assim como existe um Google externo, onde buscamos informações, existe também um Google interno, onde buscamos nossos valores e referências. É a partir dele que tomamos decisões, mesmo quando ninguém está olhando”, ressaltou Remonatto.



Os aspectos destacados pelo professor chamaram a atenção dos alunos. “Foi uma conversa que abordou a realidade do mundo. O palestrante falou sobre a hierarquia das informações na internet, e isso me cativou”, comentou Nilo Francisco, estudante da Escola Estadual Raimundo Pinheiro.

Após o momento de reflexão, os estudantes participaram de uma visita guiada à CGE, onde conheceram as áreas de ouvidoria, auditoria e corregedoria, compreendendo como essas estruturas atuam na promoção da ética e da transparência na gestão pública.

Na sequência, o grupo visitou o TRE e conheceu o memorial da Justiça Eleitoral Mato-Grossense, o depósito de urnas eletrônicas e houve também uma simulação de votação, que permitiu entender de forma prática o funcionamento do processo eleitoral brasileiro.



A secretária adjunta de Ouvidoria-Geral e Transparência da CGE-MT, Aline Landini, destacou o papel formativo do programa e o valor do contato direto dos estudantes com os órgãos públicos.

“Essa troca é fundamental para aproximar os jovens da administração pública e fortalecer a cidadania. Eles são os responsáveis pelo futuro, e queremos compartilhar conhecimento, mas também aprender com suas experiências”, afirmou.

A experiência também foi bem avaliada pelos alunos. Nicoly Ferrari, da Escola Estadual Professora Adalgisa de Barros, destacou o aprendizado sobre ética digital e transparência.

“Achei muito interessante a palestra sobre o uso ético da internet. O professor trouxe exemplos fáceis de entender. Gostei também de conhecer o prédio da CGE e do TRE, ver as urnas eletrônicas e aprender sobre ouvidoria. Foi uma visita cheia de aprendizado”, disse.

Já Letícia Romero, estudante da Escola Estadual Raimundo Pinheiro, destacou o caráter transformador da atividade: “O projeto nos ajuda a adquirir conhecimentos que não vemos no dia a dia. Ele nos ensina e esclarece sobre diversos assuntos, inclusive sobre o futuro”.



Para o coordenador de auditoria interna do TRE, Daniel Taurines, a participação dos jovens em iniciativas como essa é essencial para o fortalecimento da democracia. “Aproximar o jovem do TRE é incentivar o exercício da cidadania. Quando eles conhecem como é feita uma eleição, compreendem a importância da participação social e passam a atuar como agentes de controle e transformação das políticas públicas”, concluiu.

Sobre o programa



Lançado no dia 14 de outubro, “Estudante – Cidadão do Futuro” tem o propósito de promover a cidadania, a integridade e a participação social de alunos de escolas estaduais na gestão pública por meio de ações educativas e culturais.

Nesta primeira edição, participam 10 escolas estaduais, cada uma representada por grupos de 15 alunos do ensino médio e um professor orientador. Além das atividades desta terça-feira (21.10), os estudantes participarão de uma oficina de produção de vídeos curtos sobre “Cidadania e Ética Digital”.



Os melhores trabalhos serão premiados em dezembro, com certificados e prêmios em dinheiro. Além do TRE, o programa conta com o apoio da Secretaria de Comunicação (Secom-MT), Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT) e Receita Federal.

Saiba mais em: estudantecidadaodofuturo.mt.gov.br

Fonte: Governo MT – MT