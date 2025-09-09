Bombeiros militares combatem incêndio em vegetação às margens da BR-364

Técnico em Geologia, auxiliar de estoque e magarefe são algumas das oportunidades de emprego divulgadas nesta semana pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Ao todo, estão disponíveis 2.558 oportunidades nos 36 postos de atendimento instalados, em 32 municípios de Mato Grosso.

Em Cuiabá e Várzea Grande, são 653 novas oportunidades de colocação no mercado de trabalho. Entre elas estão 124 vagas para auxiliar de linha de produção, 73 vagas para auxiliar de limpeza, 30 vagas para ajudante de obra, 20 vagas para desossador, 12 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 10 vagas para montador de estruturas metálicas, 10 vagas para servente de pedreiro, 11 vagas para chefe de serviço de limpeza, nove vagas para oficial de manutenção civil, oito vagas para auxiliar administrativo, seis vagas para motorista entregador, cinco vagas para vendedor interno, três vagas para técnico em segurança do trabalho, duas vagas para gerente de bar/cantina/restaurante, duas vagas para ajudante de padeiro, uma vaga para técnico em geologia, uma vaga para eletrotécnico, uma vaga para auxiliar contábil e uma vaga para instalador de película solar (insulfilm).

Também são ofertadas 17 vagas para Pessoa com Deficiência (PCD), em Cuiabá e Várzea Grande, sendo cinco para auxiliar de linha de produção, três vagas para frentista, três vagas para lubrificador de automóveis, três vagas para operador de caixa, uma vaga para atendente de lojas, uma vaga para auxiliar de estoque e uma vaga para oficial de manutenção.

Em Sinop (a 479 km de Cuiabá) estão disponíveis 314 vagas de emprego nas áreas de consultor de vendas analista contábil, frentista, pintor industrial, soldador, instalador/reparador de redes e cabos telefônicos, motorista de ônibus rodoviário, contador, mecânico de equipamentos industriais, operador de empilhadeira e repositor em supermercados. Somente para concreteiro e armador de estrutura de concreto são 30 e 20 vagas, respectivamente.

No município de Barra do Garças (a 519 km de Cuiabá) estão disponíveis 170 oportunidades, como trabalhador polivalente do curtimento de couros e peles, encanador, mecânico, caseiro, retalhador de carne, ajudante de obras, magarefe, vaqueiro e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações.

Outro município em destaque é Tangará da Serra (a 252 km de Cuiabá), com 144 oportunidades nas áreas de operador de retroescavadeira, auxiliar de cozinha, recepcionista/secretária, técnico em manutenção de equipamentos de informática, carregador de caminhão, operador de máquinas agrícolas, operador de tráfego, motorista de carreta, alinhador veicular e auxiliar de lanchonete.

A lista detalhada e completa das vagas ofertadas pela Rede Sine pode ser acessada diariamente utilizando o Portal Emprega Brasil.

Atendimento

Além do trabalho de intermediação de mão de obra, o Sine-MT realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a utilização da Carteira de Trabalho Digital. É preciso verificar na unidade a disponibilidade das vagas, que são oferecidas diariamente.

Os interessados podem comparecer aos postos de atendimento portando documentos pessoais, facilitando os trâmites do atendimento.

Na região metropolitana, o horário de atendimento dos Sines, localizados nas unidades do Ganha Tempo Ipiranga e do CPA I, é de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já no Sine no Centro Estadual de Cidadania do Várzea Grande Shopping o horário de funcionamento é das 10h às 17h30.

Para ter acesso completo a todas as oportunidades disponíveis nos municípios de Mato Grosso, acesse o documento em anexo.

Fonte: Governo MT – MT