MATO GROSSO
Bombeiros militares resgatam arara-canindé encontrada com ferimentos na asa em condomínio residencial
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na manhã desta quinta-feira (18.9), a captura de uma arara-canindé ferida, encontrada em um condomínio em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá).
A equipe da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar (13ª CIBM) foi acionada por volta das 10h via 193 para resgatar o animal. No local, os bombeiros constataram que a ave apresentava lesões visíveis em uma das asas, o que restringia seu voo. Os ferimentos indicavam a suspeita de colisão com fiação elétrica.
Como medida de segurança, a equipe da 13ª CIBM realizou a contenção física do animal, garantindo um manejo adequado e transporte seguro. A arara foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) para reabilitação.
O Corpo de Bombeiros ressalta que, em casos envolvendo animais silvestres, o cidadão deve entrar em contato pelo 193 solicitando auxílio e, em nenhuma hipótese, deve tentar capturar o animal de forma indevida.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 12 incêndios florestais nesta quinta-feira (18)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CMMT) combate, nesta quinta-feira (18.9), 12 incêndios florestais em diversas regiões do estado e mantém controlados outros 21 focos, nas últimas 24 horas.
Os focos ativos, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos seguintes municípios: Rondolândia, com seis focos em monitoramento; Pontes e Lacerda, com cinco focos monitorados; Vila Bela da Santíssima Trindade, com quatro focos e Porto Esperidião, com dois. Além disso, são monitorados os focos em Nova Ubiratã, Figueirópolis D’Oeste, Comodoro e Guarantã do Norte.
As equipes seguem atuando no controle dos incêndios em Santo Antônio de Leverger e em Barra do Garças, onde há dois focos ativos em cada município. No Parque Estadual da Serra Azul e na região da Serra do Roncador, no município de Barra do Garças, os incêndios foram controlados e as equipes seguem em combate aos focos remanescentes. As áreas seguem sendo monitorados pelas equipes em campo e pela Sala de Situação.
Os bombeiros combatem ainda incêndios nas regiões Chapada dos Guimarães, Tesouro, Planalto da Serra, Paranatinga, Novo Santo Antônio, São Felix do Araguaia, Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente no campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicópteros, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com foco no controle dos focos ativos e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 58 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 39 são incêndios florestais e outros 19 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Nas terras indígenas, são registrados 6 eventos de fogo.
As ocorrências em terras indígenas incluem: a Terra Indígena Zoro, em Rondolândia, Terra Indígena Roosevelt, em Rondolândia, na Terra Indígena Parque Indígena do Xingu, localizados nos municípios de Paranatinga e Nova Ubiratã e na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 19 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 207 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 39 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Destes, 19 são na Amazônia e 20 no Cerrado. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Rematrícula para estudantes da Rede Estadual de Ensino começa dia 29 de setembro
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) já tem data definida para o período de rematrícula e matrícula do ano letivo 2026 na rede estadual de ensino. A partir do dia 29 de setembro até 3 de outubro, os responsáveis poderão atualizar a documentação do estudante.
O processo de matrícula na rede pública estadual compreenderá três etapas, sendo rematrícula automática, solicitação de matrícula para estudantes oriundos de redimensionamento ou reordenamento, e solicitação de matrícula de novos estudantes.
A rematrícula automática é destinada para estudantes realocados para turma do ano letivo subsequente. O redimensionamento é destinado para estudantes oriundo da rede municipal e será direcionado para a rede estadual. Já o processo de matrícula é para novos estudantes na unidade estadual.
Rematrícula automática
O período de rematrícula automática inicia no dia 29 de setembro e segue até 3 de outubro para os estudantes que concluíram o ano letivo 2025 na unidade escolar. O processo acontecerá independentemente da aprovação do estudante ao final do ano letivo 2025. No entanto, não será efetivada para aqueles que não atingirem a frequência mínima exigida (75%) durante o referido ano letivo.
Mesmo com a rematrícula automática, os pais, responsáveis legais ou o próprio estudante quando maior de idade, deverão atualizar o cadastro, apresentando toda a documentação pendente. A falta de atualização cadastral pode comprometer a precisão das informações dos estudantes, dificultando a comunicação entre escola e família, além de prejudicar o acesso a recursos e programa educacionais.
Alunos redimensionados
A matrícula de redimensionados poderão ser feitas do dia 3 a 10 de outubro. Alunos oriundos da municipal, as matrículas deverão ser realizadas presencialmente na unidade escolar estadual de interesse. Após a ficha de matrícula devidamente preenchida e assinada pelo responsável, deverá ser apresentada a documentação exigida.
O não comparecimento para manifestar interesse na vaga estadual dentro do prazo estabelecido, implicará na perda da vaga, que será disponibilizada para atendimento de novos estudantes.
Novos estudantes
A matrícula poderá ser realizada de forma online pelos pais, responsáveis ou o próprio estudantes caso maior de 18 anos, do dia 13 de outubro a 7 de novembro. A ficha de matrícula será pelo portal “MatrículaWeb”, que será disponibilizada na data de abertura.
A fase de solicitação de matrícula para estudantes alvo da educação especial (Paede) ocorrerá no período de 23 de outubro a 7 de novembro.
De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, a rematrícula é fundamental para que as unidades de ensino possam organizar turmas, planejar o quadro de professores e assegurar o atendimento adequado de todos os estudantes.
Para mais informações, os interessados podem procurar a secretaria da escola onde o aluno estuda.
Fonte: Governo MT – MT
Max Russi derruba veto que garante programa de prevenção à Endometriose
Polícia Militar e Sema apreenderam 47 quilos de pescado em Barão de Melgaço
Bombeiros militares resgatam arara-canindé encontrada com ferimentos na asa em condomínio residencial
MP reforça compromisso com a cidadania no Mutirão Pop Rua Jud/MT
Palestrante defende modelo focado na segurança alimentar e nutricional
Segurança
Polícia Militar e Sema apreenderam 47 quilos de pescado em Barão de Melgaço
Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreenderam 47 quilos de...
Polícia Civil prende motorista de aplicativo suspeito de estupro de passageira
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu, nesta...
Polícia Civil apreende adolescente em conflito com a lei em Alta Floresta
Um adolescente procurado pela Justiça pelo cometimento de ato infracional, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (18.9), no município...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Festeja: Prefeito e governador participam do pré-lançamento de indústria de Etanol de Milho em Sinop
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Relatório técnico aponta risco estrutural e ambiental na UHE Colíder
-
CIDADES5 dias atrás
Show de Leo Santana no Festeja Sinop reúne multidão no Gigante do Norte
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Sema inicia 7ª edição do Mutirão de Conciliação Ambiental na segunda-feira (15)
-
ELEIÇÕES3 dias atrás
São Félix do Araguaia: Justiça Eleitoral realiza mutirão no distrito de Espigão do Leste
-
CIDADES6 dias atrás
Força Tática prende homem por tentativa de feminicídio em Rondonópolis
-
Saúde2 dias atrás
Ministério da Saúde começa a emitir Cartão SUS com base no CPF
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura de Sinop abre intensivo de matrículas para novos cursos do Qualifica Turismo