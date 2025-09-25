Bombeiros militares resgatam bicho-preguiça em praça pública

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na noite desta quarta-feira (24.9), um bicho preguiça que estava em uma praça no bairro Guaranorte, no município de Guarantã do Norte (a 710 km de Cuiabá).

A equipe do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM) deslocou-se até o local e verificou que o animal havia subido em um limoeiro, nos fundos da praça. Como o bicho-preguiça estava em uma área de risco, de onde poderia descer e transitar pela via pública, oferecendo perigo tanto para si quanto para os transeuntes, os bombeiros iniciaram rapidamente o resgate.

Com o auxilio de um cambão, a equipe realizou de forma segura o resgate do animal. O bicho-preguiça não apresentava ferimentos aparentes e demonstrou estar em boas condições físicas. Dessa forma, após o resgate, o animal foi cuidadosamente transportado e solto em seu habitat natural, em uma área de mata distante da zona urbana.

*Sob supervisão da SD Karine Miranda

Fonte: Governo MT – MT