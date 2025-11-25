Bombeiros prestam atendimento à recém-nascida que nasceu em via pública em Cuiabá

O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, promoveu uma homenagem aos doadores de sangue e aos parceiros que compareceram, nesta terça-feira (25.11), à comemoração pelo Dia Nacional do Doador de Sangue.

Os voluntários foram recebidos com um coffee-break, apresentações culturais, personagem de animação infantil para entreter as crianças e sorteio de brindes para os doadores de novembro.

A promotora de vendas Patrícia Leonel Freitas, de 50 anos, doou sangue pela quarta vez em sua vida, mas pela primeira vez no MT Hemocentro.

“Eu achei bacana a gente ser valorizado. Me senti muito bem e vou vir sempre aqui porque gostei muito. Me senti protegida. Estou saindo daqui muito feliz por estar ajudando e por ter sido ajudada. É muito importante, porque hoje estou doando, mas amanhã posso estar precisando”, contou.

O diretor do MT Hemocentro, Fernando Henrique Modolo, agradeceu aos doadores e aos empresários presentes pela parceria com a unidade ao longo do ano, para que se realizem cada vez mais coletas e o estoque de sangue permaneça abastecido no Estado.

“É com muita alegria que nós recebemos vocês, parceiros, servidores e pacientes. O serviço não pode parar! Como é bonito ver a casa cheia, não só no dia de hoje. Hoje comemoramos, no dia 25 de novembro, o Dia Nacional do Doador de Sangue. Queria agradecer a todos vocês”, disse o diretor em seu discurso.

Felipe Goelzer Pereira, 40 anos, doador de sangue desde os 18 anos e diretor comercial de uma empresa parceira do MT Hemocentro, conta que sentiu uma sensação muito forte de que poderia fazer algo maior do que somente ser um doador e resolveu criar a campanha anual “MD Mais Vida”, que, desde 2017, incentiva a doação de sangue na unidade e será realizada nos dias 2 e 3 de dezembro.



“Estamos indo para o 9º ano de campanha. São aproximadamente 2.700 bolsas de sangue já arrecadadas no Estado de Mato Grosso e, este ano, mais umas 300 a gente está imaginando também”, informou Felipe.

A empresária Zilda Zompero é parceira do MT Hemocentro há mais de 20 anos e sempre conscientiza os funcionários da sua empresa a doarem sangue na unidade.

“Eu acho muito importante as pessoas virem doar, porque a gente não sabe quando vai precisar. Todas as vezes que o Hemocentro chama, a gente está aqui e meus colaboradores estão sempre aqui, porque a gente sabe que o homem pode doar até quatro vezes no ano e a mulher, três vezes. Então, os meus meninos da loja já sabem e já têm as datas em que vêm. Para eles, é uma alegria estar aqui e fazer o bem pela doação de sangue”, afirmou.

Luiz Carlos Culca Nogueira, coordenador do Projeto 10 S da Assembleia Legislativa, que incentiva a doação pelos servidores por meio de uma gincana, não pode doar sangue por ser receptor de plaquetas, mas faz questão de colaborar.

“Eu tenho plaquetopenia desde os 12 anos de idade. Embora hoje o meu quadro esteja muito estabilizado, na infância eu sofri muito com a necessidade de usar plaquetas. Tinha muito sangramento, não podia sangrar, e as plaquetas não eram suficientes. Então, não posso doar por ser portador de plaquetopenia. Em contrapartida, toda vez que tem campanha, eu faço o máximo para ajudar, porque sei o quanto é importante a doação de sangue — não só o sangue em si, mas os quatro hemocomponentes que têm lá e salvam outras vidas”, disse.

O grupo de siriri Associação Cultural Coração Atalaiense e o cantor Edmilson Maciel, da Banda Terra, abrilhantaram a comemoração. A empresária Amanda Chagas, doadora fidelizada do MT Hemocentro, se vestiu de Emília, do Sítio do Picapau Amarelo, e levou a amiga Fernanda Iuli, vestida de Moana, para entreter as crianças.

