MATO GROSSO
Bombeiros realizam desencarceramento de vítima e resgate de bois após caminhão tombar em rotatória
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite de terça-feira (3.10), o desencarceramento do condutor de um caminhão que tombou em uma rotatória nas proximidades de Água Boa (639 km de Cuiabá). Os bombeiros também efetuaram o resgate de bois que estavam sendo transportados na carroceria do veículo.
A equipe do 2º Pelotão Independente Bombeiro Militar (2º PIBM) foi acionada por volta das 19h43 e rapidamente se deslocou até o local da ocorrência. Ao chegar, foi constatado que o motorista estava preso às ferragens da cabine do caminhão, sem os sinais vitais.
Os bombeiros fizeram cortes estruturais na carroceria, possibilitando a saída e o manejo dos animais. A ação foi realizada em colaboração com os funcionários da fazenda de origem do carregamento, que ficaram responsáveis pelos bois.
Em seguida, a equipe do 2º PIBM seguiu com a ação de desencarceramento do corpo da vítima, que foi retirado das ferragens e repassado para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) que ficou responsável pelos demais procedimentos legais necessários.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Governo de MT leva assistência emergencial à aldeia Tanguro, no Xingu, após incêndio destruir moradias
O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), realizou nesta sexta-feira (3.10) uma ação emergencial na aldeia Tanguro, no município de Querência, Território Indígena do Xingu, etnia Kalapalo.
A iniciativa levou apoio às famílias atingidas por incêndio registrado nesta semana. O fogo começou após uma criança brincar com um isqueiro, o que rapidamente provocou a queima de duas ocas e duas motocicletas, além de todos os pertences que estavam dentro. A idosa Kanualu Kalapalo sofreu queimaduras no braço, mas está sendo cuidada pela comunidade e passa por recuperação.
Para minimizar os prejuízos materiais, o Governo do Estado entregou 27 cestas básicas, 39 kits de limpeza, 20 redes de dormir, 10 caixas d’água, dois rolos de lona grossa e dezenas de sacos de roupas doadas.
Foto: Layse Ávila | Setasc-MT
A primeira-dama de Mato Grosso e madrinha dos povos indígenas, Virginia Mendes, destacou a sensibilidade do Governo em atender prontamente às demandas sociais, especialmente em territórios tradicionais.
“Desde o primeiro momento, pedi que nossa equipe se mobilizasse para levar ajuda às famílias da aldeia Tanguro. Nosso papel é cuidar das pessoas, especialmente nos momentos mais difíceis, e garantir que os povos indígenas de Mato Grosso sejam sempre acolhidos com respeito e solidariedade”, afirmou Virginia.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
Durante a ação, Kemeya Kalapalo, filho da idosa, destacou a importância do apoio recebido.
“Foi muito bom que vocês trouxeram as cestas básicas, caixas d’água e roupas para ajudar. Meu sobrinho estava brincando com isqueiro, tocou no palha da oca e pegou fogo, queimando todos os objetos, redes e pertences. Eram duas famílias, cerca de 16 pessoas morando na casa. Minha mãe também se queimou no braço, mas já está melhorando com remédio tradicional. Agradeço ao Governo do Estado pela ajuda e apoio que recebemos”, disse Kemeya.
O secretário de Estado de Assistência Social e Cidadania, Klebson Gomes, ressaltou que a Setasc tem atuado de forma rápida para apoiar comunidades em situações emergenciais.
“Nosso compromisso é estar presente quando a população mais precisa. Essa entrega é uma forma de amenizar os danos materiais causados pelo incêndio e garantir que as famílias tenham suporte para recomeçar com dignidade”, afirmou o secretário.
Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT
A ação emergencial da Setasc, em parceria com a Defesa Civil de Mato Grosso, demonstra o compromisso do Governo de Mato Grosso em garantir apoio imediato às comunidades tradicionais em momentos de dificuldade, reafirmando o respeito e a parceria com os povos indígenas do Xingu.
Fonte: Governo MT – MT
