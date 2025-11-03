Bombeiros realizam resgates de animais silvestres em Confresa e Primavera do Leste

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou o resgate de uma cobra jiboia e de um tamanduá-mirim em áreas urbanas dos municípios de Primavera do Leste e Confresa.

Em Confresa (1.057 km de Cuiabá), militares do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2º NBM) foram acionados, na manhã desta segunda-feira (3.11), para capturar um tamanduá-mirim que se encontrava nas proximidades de um estabelecimento agrícola, às margens da MT-430.

Para fazer a captura do animal, foi utilizado um cambão, que é um equipamento próprio utilizado nesse tipo de resgate.

Após a captura, a equipe avaliou o animal e procedeu com a soltura do tamanduá em seu habitat natural.

Já em Primavera do Leste (243 km de Cuiabá), a 6ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (6ª CIBM) realizou o resgate de uma jiboia de aproximadamente dois metros de comprimento que estava em um depósito nos fundos de uma residência, às margens da BR-070. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (2.11).

Para fazer o resgate, a equipe da 6ª CIBM utilizou os devidos equipamentos, garantindo a segurança do animal, durante o procedimento.

Após a captura, a equipe realizou uma verificação minuciosa e constatou que a cobra não apresentava ferimentos ou impedimentos para retornar ao seu habitat natural.

Em seguida, a jiboia foi transportada até uma área de preservação permanente, onde foi solta novamente na natureza.

O Corpo de Bombeiros ressalta que, em casos envolvendo animais silvestres, o cidadão deve entrar em contato pelo 193 solicitando auxílio e, em nenhuma hipótese, deve tentar capturar o animal de forma indevida.

Fonte: Governo MT – MT