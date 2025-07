Bombeiros recebem viaturas da Sema para reforçar combate aos incêndios florestais em MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) recebeu, na tarde desta terça-feira (29.7), viaturas cedidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), que reforçarão as ações da corporação de prevenção e combate aos incêndios florestais no Estado.

Ao todo, foram 80 viaturas destinadas às ações do CBMMT, sobretudo neste período de estiagem, quando as condições climáticas se tornam mais propícias à propagação do fogo.

A entrega foi realizada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá, e contou com a presença do comandante-geral do CBMMT, em substituição legal, coronel BM Rony Robson Cruz Barros; do secretário executivo de Meio Ambiente da Sema, Alex Marega; do delegado da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), Guilherme Pompeo; do secretário executivo do Comitê Estadual de Gestão do Fogo em Mato Grosso, coronel BM Dércio Santos da Silva, além de coronéis da corporação.

O coronel Rony Robson destacou que as novas viaturas se somarão às frentes já em operação e fortalecerão a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar. Os veículos serão distribuídos estrategicamente em todo o Estado, ampliando a capacidade de resposta rápida, o transporte de equipes e o suporte logístico necessário às ações de campo.

As viaturas também contribuirão diretamente para a execução do Plano de Operações da Temporada de Incêndios Florestais (POTIF), que contempla medidas como prevenção, contratação de brigadistas, ampliação da estrutura da corporação, uso de maquinário pesado, estabelecimento de parcerias, entre outras ações estratégicas.

“As viaturas entregues serão empregadas em áreas prioritárias, em apoio direto às equipes e brigadas, ampliando nossa capacidade de resposta e mobilização rápida. Mato Grosso é um Estado de contrastes e riquezas naturais inigualáveis, e proteger esse patrimônio exige esforço conjunto, estratégia e presença. Nos últimos anos, enfrentamos desafios severos, mas também mostramos que, quando Estado e instituições caminham juntos, com planejamento e compromisso, é possível fazer a diferença”, afirmou.

O secretário Alex Marega ressaltou que a entrega das viaturas é resultado do trabalho desenvolvido pelo Comitê Estratégico de Combate ao Desmatamento Ilegal e aos Incêndios Florestais, criado em 2020, com o objetivo de integrar e fortalecer as ações ambientais no Estado. Segundo ele, vêm sendo realizados planejamentos estratégicos que têm permitido ao Governo de Mato Grosso ampliar, de forma contínua, os investimentos em fiscalização e proteção ambiental.

“Ao longo desses últimos seis anos, foram aplicados mais de R$ 400 milhões para combater incêndios e desmatamento. O plano deste ano, de 2025, está em torno de R$ 125 milhões. E essas viaturas estão sendo locadas e entregues não só para o Corpo de Bombeiros, mas também para a Sema, para o Batalhão de Polícia Ambiental, e essas viaturas vão poder compor as ações dos próximos 36 meses”, explicou.

Ainda segundo o secretário, os veículos darão suporte às fases de prevenção, fiscalização, combate e responsabilização de infratores flagrados cometendo crimes ambientais, reforçando o compromisso do Governo de Mato Grosso de tolerância zero contra os crimes ambientais.

“Esses veículos nada mais são do que um reconhecimento do trabalho que o Corpo de Bombeiros já realiza, de toda a dedicação. É um trabalho extremamente cansativo, exaustivo e de risco, mas que, com esse tipo de equipamento, torna-se um pouco mais fácil. São veículos novos que oferecem segurança e garantem que o combatente, o bombeiro que estará no campo, no dia a dia, possa contar com o melhor equipamento possível para realizar esses combates”, concluiu o secretário.

Proibição do uso do fogo

Desde 1º de junho, está proibido o uso do fogo no Pantanal, medida que se estende até 31 de dezembro. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. As medidas estão previstas no decreto estadual que regulamenta o uso do fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso.

