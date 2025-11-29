Bombeiros resgatam ave curicaca ferida em via pública

A delegação formada por policiais militares do 4º e 11º Comandos Regionais (Rondonópolis e Primavera do Leste) foi consagrada como pentacampeã dos Jogos Olímpicos da Polícia Militar de Mato Grosso. A competição encerrou sua 40ª edição, na noite desta sexta-feira (28.11), com a entrega dos troféus e medalhas das equipes vencedoras.

A equipe campeã, que venceu pela quinta vez consecutiva, se destacou com vitórias no futebol society masculino, volêi de areia masculino e feminino, além de outras modalidades esportivas coletivas e individuais de treinamentos físicos e militares.

A 40ª edição dos Jogos Olímpicos da PMMT ocorreu entre os dias 24 e 28 de novembro, reunindo atletas de todos os 15 Comandos Regionais da instituição disputando natação, cabo de guerra, tiro esportivo, abordagens e pega-ladrão, beach tennis, sinuca, jiu-jitsu, basquete 3×3 e provas de aptidões físicas, entre outros.

No quadro geral de pontuação, a equipe formada por militares do 6º e 12º CRs (Cáceres e Pontes e Lacerda) e Grupo Especial de Fronteira (Gefron), ficou na segunda posição. Enquanto isso, a equipe do 1º Comando Regional ficou na terceira colocação.

Também competiram outras seis equipes, sendo: o Quartel do Comando-Geral (QCG); o 2º Comando Regional (Várzea Grande) e Ciopaer; o 3º, 9º e 15º CRs (Sinop, Alta Floresta e Peixoto de Azevedo); o 5º, 10º e 13º CRs (Barra do Garças, Vila Rica e Água Boa); e Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Casa Militar.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, destacou o sucesso de mais uma edição da competição e a tradição de reunir os policiais para os jogos. O coronel ainda celebrou os avanços dentro da corporação.

“Temos que agradecer e elogiar, do soldado ao coronel, todos aqueles que se dedicaram para o sucesso desse evento. A olimpíada da Polícia Militar é um momento de união e de celebração. Reunir todos os nossos militares e comemorar os avanços que estamos tendo dentro da instituição, graças a um Governo do Estado que nos acolhe e nos traz mudanças, como a promoção histórica dos nossos soldados e a formatura de mais uma turma, trazendo mais união e mais força para estarmos juntos defendendo a sociedade mato-grossense”, afirmou.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Cesar Roveri, também esteve presente na solenidade de encerramento e ressaltou as conquistas que os integrantes da PM estão ganhando com o trabalho do Governo de Mato Grosso.

“É um momento que nós aproveitamos para estreitarmos ainda mais os laços de amizade dentro da PM, afinal somos todos um único corpo. Estamos construindo, entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa, alinhamentos importantes para o crescimento da Polícia Militar como não víamos há mais de 10 anos, tudo que for possível estaremos fazendo para o melhor avanço das nossas forças de segurança”, complementou.

O subchefe de Estado-Maior Geral da PM e responsável pela organização das olimpíadas, coronel Anderson Luiz do Prado, avaliou positivamente o andamento do evento e garantiu a realização da próxima edição do evento, no ano de 2026.

“Todo o andamento das olimpíadas transcorreu da melhor maneira possível. É uma tradição dentro da nossa Polícia Militar e agradecemos a presença de todas as delegações, que deixaram as suas residências para estarem aqui nessa competição. Ano que vem estaremos de volta, reunidos e celebrando essa harmonia entre todos”, finalizou o coronel.

Fonte: Governo MT – MT