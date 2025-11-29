MATO GROSSO
Bombeiros resgatam ave curicaca ferida em via pública
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, nesta sexta-feira (28.11), uma ave curicaca que estava nas proximidades da rua Stanislau Kolsenti, em Confresa (a 1.058 km de Cuiabá).
A equipe do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2º NBM) foi acionada por uma solicitante que informou que o animal apresentava sinais de ferimento e permanecia exposto em via pública.
Ao chegar ao local, os militares identificaram a ave e realizaram o manejo adequado, efetuando a captura do animal de forma segura.
Em seguida, a curicaca foi transportada até uma clínica veterinária do município, onde ficou sob os cuidados de profissionais especializados para avaliação e tratamento.
A curicaca é uma ave grande, com bico longo e curvado, conhecida por sua vocalização alta e onomatopeica que soa como um “despertador”. Ela é encontrada em áreas abertas como campos, pastagens e áreas agrícolas, além de se adaptar a ambientes urbanos como gramados e parques, onde busca seu alimento principal: insetos e pequenos répteis e anfíbios.
O Corpo de Bombeiros ressalta que, em casos envolvendo animais silvestres, o cidadão deve entrar em contato pelo 193 solicitando auxílio e, em nenhuma hipótese, deve tentar capturar o animal de forma indevida.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Delegação formada por policiais do 4º e 11º Comando Regional é pentacampeã dos Jogos Olímpicos da PM
A delegação formada por policiais militares do 4º e 11º Comandos Regionais (Rondonópolis e Primavera do Leste) foi consagrada como pentacampeã dos Jogos Olímpicos da Polícia Militar de Mato Grosso. A competição encerrou sua 40ª edição, na noite desta sexta-feira (28.11), com a entrega dos troféus e medalhas das equipes vencedoras.
A equipe campeã, que venceu pela quinta vez consecutiva, se destacou com vitórias no futebol society masculino, volêi de areia masculino e feminino, além de outras modalidades esportivas coletivas e individuais de treinamentos físicos e militares.
A 40ª edição dos Jogos Olímpicos da PMMT ocorreu entre os dias 24 e 28 de novembro, reunindo atletas de todos os 15 Comandos Regionais da instituição disputando natação, cabo de guerra, tiro esportivo, abordagens e pega-ladrão, beach tennis, sinuca, jiu-jitsu, basquete 3×3 e provas de aptidões físicas, entre outros.
No quadro geral de pontuação, a equipe formada por militares do 6º e 12º CRs (Cáceres e Pontes e Lacerda) e Grupo Especial de Fronteira (Gefron), ficou na segunda posição. Enquanto isso, a equipe do 1º Comando Regional ficou na terceira colocação.
Também competiram outras seis equipes, sendo: o Quartel do Comando-Geral (QCG); o 2º Comando Regional (Várzea Grande) e Ciopaer; o 3º, 9º e 15º CRs (Sinop, Alta Floresta e Peixoto de Azevedo); o 5º, 10º e 13º CRs (Barra do Garças, Vila Rica e Água Boa); e Comando de Policiamento Especializado (CPE) e Casa Militar.
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, destacou o sucesso de mais uma edição da competição e a tradição de reunir os policiais para os jogos. O coronel ainda celebrou os avanços dentro da corporação.
“Temos que agradecer e elogiar, do soldado ao coronel, todos aqueles que se dedicaram para o sucesso desse evento. A olimpíada da Polícia Militar é um momento de união e de celebração. Reunir todos os nossos militares e comemorar os avanços que estamos tendo dentro da instituição, graças a um Governo do Estado que nos acolhe e nos traz mudanças, como a promoção histórica dos nossos soldados e a formatura de mais uma turma, trazendo mais união e mais força para estarmos juntos defendendo a sociedade mato-grossense”, afirmou.
O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Cesar Roveri, também esteve presente na solenidade de encerramento e ressaltou as conquistas que os integrantes da PM estão ganhando com o trabalho do Governo de Mato Grosso.
“É um momento que nós aproveitamos para estreitarmos ainda mais os laços de amizade dentro da PM, afinal somos todos um único corpo. Estamos construindo, entre Governo do Estado e Assembleia Legislativa, alinhamentos importantes para o crescimento da Polícia Militar como não víamos há mais de 10 anos, tudo que for possível estaremos fazendo para o melhor avanço das nossas forças de segurança”, complementou.
O subchefe de Estado-Maior Geral da PM e responsável pela organização das olimpíadas, coronel Anderson Luiz do Prado, avaliou positivamente o andamento do evento e garantiu a realização da próxima edição do evento, no ano de 2026.
“Todo o andamento das olimpíadas transcorreu da melhor maneira possível. É uma tradição dentro da nossa Polícia Militar e agradecemos a presença de todas as delegações, que deixaram as suas residências para estarem aqui nessa competição. Ano que vem estaremos de volta, reunidos e celebrando essa harmonia entre todos”, finalizou o coronel.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
MT Hemocentro recebe projeto que acolhe pacientes com hemofilia
O MT Hemocentro, único banco de sangue público de Mato Grosso, foi palco, de quarta a sexta-feira (26 a 28.11), de uma ação de sensibilização e engajamento para pessoas que vivem com hemofilia, seus familiares e rede de apoio, e profissionais de saúde, com o objetivo de promover qualidade de vida e bem-estar aos pacientes.
O diretor do MT Hemocentro, Fernando Henrique Modolo, destacou a importância do tratamento e da linha de cuidado, e ressaltou que o MT Hemocentro atua como referência para os pacientes com hemofilia.
“Estamos com quase 500 pacientes com hemofilia A e B, hemofilia grave e outras coagulopatias. Então, nesta parceria junto com o projeto Sabiá, Governo do Estado e Ministério da Saúde, estamos intensificando o acolhimento a essas famílias e mostrando a importância do cuidado, do tratamento, principalmente para essas pessoas que precisam de atendimento humanizado”, explicou.
Segundo o diretor, a empresa de consultoria parceira do Ministério da Saúde está realizando o projeto em vários hemocentros do Brasil.
“Essa empresa vem para ouvir essas famílias, escutar quais são os gargalos das necessidades e, com isso, trazer esses anseios para que o MT Hemocentro possa melhorar a linha de cuidado para esse acolhimento”, acrescentou.
Conforme a assistente administrativa, médica e pedagoga Graça Lopes, do núcleo de educação permanente do MT Hemocentro, o projeto busca gerar diálogos e disseminar informação de forma acessível aos pacientes.
“O objetivo maior é trabalhar mesmo com os nossos pacientes, porque o MT Hemocentro tem o sistema ambulatorial de atendimento. Então, queremos trabalhar com os pacientes, conscientizá-los da doença, de que existem possibilidades para que tenham mais qualidade de vida”, afirmou.
Nos dois primeiros dias, foram feitas atividades interativas. Nesta sexta-feira (28.11), a médica hematologista do MT Hemocentro, Paloma Valk, realizou uma roda de conversa com os usuários, e o pai de dois pacientes da unidade palestrou sobre como é a vida de um hemofílico.
“As nossas informações são exatamente para ajudar na qualidade de vida dos pacientes. Mesmo quem não tem alguém na família com hemofilia pode informar um vizinho, um amigo pra buscar atendimento aqui no hemocentro, que é o regulador de toda a Hemorrede”, concluiu Graça.
Fonte: Governo MT – MT
