Bombeiros resgatam dois homens que se perderam em região de mata em Chapada dos Guimarães

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso resgatou dois homens que tinham desaparecido no dia 1º de janeiro durante uma colheita de pequi em uma região de mata em Chapada dos Guimarães (70 km de Cuiabá). As buscas começaram na segunda-feira e seguiram até a manhã desta quarta-feira (03.01), quando o segundo homem foi encontrado.

Os bombeiros foram acionados pelo filho de um dos desaparecidos, que rastreou o celular do pai e conseguiu detectar coordenadas de onde os dois homens poderiam estar. Com as informações repassadas por ele, a equipe de bombeiros especializada em busca e resgate com cães se deslocou ao local. Foram realizadas buscas nos possíveis locais de rotas frequentadas durante a colheita de pequi, bem como nas imediações da região.





Para otimizar os esforços, a equipe de buscas se dividiu em duas frentes. Uma se concentrou na área principal indicada pelas informações disponíveis, mas não encontrou nada, enquanto a outra equipe localizou o carro com os pertences dos desaparecidos. No decorrer das buscas, os bombeiros contaram com a colaboração de um especialista local.

Nesta terça-feira (02.01), a equipe especialista em buscas localizou o primeiro homem, que caminhava desorientado e, após avaliação inicial, foi levado para atendimento médico. O segundo homem foi encontrado pelos bombeiros nas proximidades da rodovia MT-251 na manhã desta querta-feira (03.01). Ele estava lúcido, porém, com exaustão. Após avaliação médica no local, o homem foi encaminhado de volta à sua família.