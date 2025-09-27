MATO GROSSO
Bombeiros resgatam jabuti que estava em loja de equipamentos agrícolas
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na tarde desta sexta-feira (26.9), a captura de um jabuti encontrado em uma loja de equipamentos agrícolas no bairro Cidade Nova, em Confresa (a 1057 km de Cuiabá).
A equipe do 2º Núcleo Bombeiro Militar (2º NBM) foi acionada por volta das 15h20, via WhatsApp funcional, para atender à ocorrência. No local, os funcionários informaram que encontraram o animal dentro da loja.
Como medida de segurança, a equipe do 2º NBM realizou o manejo seguro e a captura do animal, que foi transportado e solto em um local apropriado, garantindo sua preservação e segurança.
O Corpo de Bombeiros ressalta que, em casos envolvendo animais silvestres, o cidadão deve entrar em contato pelo 193 para solicitar auxílio e, em nenhuma hipótese, deve tentar capturar o animal de forma indevida.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate oito incêndios florestais neste sábado (27)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, três incêndios florestais e mantém controlados oito focos ativos. As equipes seguem, neste sábado (27.9), no combate a outros oito incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios extintos estavam localizados no município de Pontes e Lacerda, Nova Mutum e Paranatinga. Já os incêndios, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos seguintes municípios: Vila Bela da Santíssima Trindade, Cáceres e Nova Monte Verde, todos com dois focos sob monitoramento; além de Nova Guarita e Cocalinho, com um foco em observação em cada cidade.
As equipes seguem atuando no combate aos incêndios florestais nos municípios de Diamantino, Ribeirão Cascalheira, Vila Bela da Santíssima Trindade, Glória D’Oeste, Guarantã do Norte, Nova Ubiratã, Barão de Melgaço e Marcelândia.
O combate aos incêndios conta com equipes atuando diretamente em campo, com o apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa e aeronaves, que compõem a estrutura disponível para reforçar o enfrentamento das chamas. As operações seguem de forma contínua, com controle dos focos e proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 47 focos de calor em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 30 são incêndios florestais e outros 17 focos restantes correspondem a queimadas irregulares. Nas terras indígenas, são registrados cinco incêndios.
As ocorrências em terras indígenas incluem: Terra Indígena Urubu Branco, Porto Alegre do Norte; Terra Indígena Sararé, em Conquista D’Oeste; Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Canarana; Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; e na Terra Indígena Tereza Cristina, em Santo Antônio de Leverger.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os 17 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo do uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou na extinção de 217 incêndios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Excepcionalmente neste sábado, o portal de acesso ao Programa BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apresentou indisponibilidade por volta das 17h. Em decorrência disso, os dados de monitoramento de focos de calor do Satélite de Referência (Aqua Tarde) não estão disponíveis.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate incêndio em caminhão de carga na MT-449
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, nesta sexta-feira (26.9), um incêndio em um caminhão de carga na MT-449, em Lucas do Rio Verde (a 332 km de Cuiabá).
O motorista do veículo relatou que percebeu um vazamento de gás, deduzindo que fosse combustível. Ele prontamente parou o caminhão, saiu imediatamente do veículo e não sofreu nenhum tipo de ferimento.
A equipe da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar (13ª CIBM) foi acionada pelo motorista pelo número de emergência (193) e, rapidamente, se deslocou até o local. Ao chegar, os bombeiros se depararam com a cabine do caminhão em chamas.
Diante da situação, a equipe da 13ª CIBM iniciou o combate direto ao incêndio, utilizando cerca de dois mil litros de água. A rápida ação dos bombeiros evitou que o fogo se alastrasse e atingisse o baú do caminhão.
Após a extinção das chamas, foi feito o rescaldo, que consiste na eliminação de possíveis focos remanescentes.
Fonte: Governo MT – MT
Corrida do Servidor movimenta APA Bernardo Berneck em Várzea Grande
Feira da 13 de Junho agrada público e comerciantes em Cuiabá
Bombeiros resgatam jabuti que estava em loja de equipamentos agrícolas
Corpo de Bombeiros combate oito incêndios florestais neste sábado (27)
Corpo de Bombeiros combate incêndio em caminhão de carga na MT-449
Segurança
Polícias Civil e Militar realizam operação de combate à criminalidade em São José do Xingú
A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na noite desta sexta-feira (26.9), uma operação integrada com o objetivo de...
Bope forma seis policiais militares no 5º Curso de Operações Especiais de Mato Grosso
A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na tarde desta sexta-feira (26.9), a formatura de seis militares no 5º Curso...
Foragidos por roubo e tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil em Rondonópolis
Dois foragidos da Justiça, envolvidos em crimes de roubo e tráfico de drogas, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
JUSTIÇA5 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES5 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
Cuiabá5 dias atrás
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Irrigação é chave para produtividade, valorização da terra e expansão agrícola
-
CIDADES5 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Mutirão da Justiça Eleitoral procura 59 eleitores que não fizeram biometria em Ribeirãozinho