Bombeiros resgatam trabalhador que caiu em poço de 20 metros de profundidade

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na tarde desta sexta-feira (7.2), um trabalhador que caiu em um poço com aproximadamente 20 metros de profundidade, localizado em uma propriedade no Assentamento Barra do Marco, em Pontes e Lacerda (a 444,6 km de Cuiabá).

A 8ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (8ª CIBM) foi acionada por testemunhas, que informaram que o homem se preparava para realizar a limpeza do poço quando a corda utilizada para a descida se desfez de outra corda, o que provocou sua queda até o fundo da estrutura.

Imediatamente, uma equipe de busca, salvamento e atendimento pré-hospitalar foi ao local para iniciar a operação de resgate. Foi necessário o uso de um tripé para resgate em espaços confinados, uma polia com sistema de captura de progresso integrado, além de roldanas e cordas específicas para salvamento.

Para garantir a segurança durante a descida do bombeiro militar e a elevação da vítima para fora do poço, a equipe utilizou a viatura de resgate como ponto de ancoragem. O homem foi retirado do poço, estava consciente e orientado, mas apresentava suspeita de fratura no tornozelo esquerdo e inchaço no tornozelo direito.

Após o resgate, o trabalhador recebeu atendimento pré-hospitalar e foi encaminhado ao Hospital Vale do Guaporé.

Fonte: Governo MT – MT