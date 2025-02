Bombeiros retiram vítima presa às ferragens após acidente na Serra do Mangaval

Duas atletas de Água Boa (a 640 km de Cuiabá), Caroline Santos e Jhennifer Pires, conquistaram o título de campeãs em suas categorias no Grand Slam de Taekwondo, realizado no Rio de Janeiro (RJ). As duas são bolsistas do programa Olimpus MT do Governo de Mato Grosso, que é executado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Com o resultado, as esportistas garantiram vaga na Seleção Brasileira de Taekwondo, que representará o País nas principais competições internacionais da temporada 2025, entre as quais o Campeonato Pan-Americano e o Mundial da modalidade.

Promovido pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) entre os dias 19 e 23 de fevereiro, o Grand Slam reuniu atletas de todo o Brasil em busca de uma posição na seleção nacional.

Caroline Gomes dos Santos conquistou o título brasileiro da competição na categoria adulto até 62 kg. Beneficiada com Bolsa Atleta Internacional do programa Olimpus MT, a esportista é natural de Água Boa e representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024.

Aos 17 anos, Jhennifer Pires foi campeã do Grand Slam na categoria juvenil até 49 kg. A esportista, que é atendida com Bolsa Atleta Nacional, foi também campeã brasileira de Taekwondo nos Jogos da Juventude organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), no final de 2024.

Ambas as atletas integram a Associação Furyo de Água Boa, cujo mestre é o técnico Euzébio Pereira Gomes. Primo e responsável pela formação esportiva de Carol, Euzébio é treinador de Jhennifer há cinco anos.

“Tenho muito orgulho das duas. A Jhennifer é uma menina dedicada e treinamos muito para chegar aonde estamos. E a Carol sempre foi talentosa e tudo que ela conquistou é porque nunca desistiu de seus sonhos”, comenta.

De acordo com Euzébio, as conquistas e a evolução do esporte mato-grossense são também resultados dos investimentos do Governo de Mato Grosso.

“O Olimpus está mudando a vida dos atletas de Mato Grosso. Esse benefício facilita muito a participação de todos em eventos nacionais e internacionais, inclusive, para nós treinadores com a Bolsa Técnico. Só tenho a agradecer à Secel, ao secretário David e a toda equipe que sempre nos ajuda de braços abertos”, conclui o treinador.

