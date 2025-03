Bombeiros retiram vítima presa às ferragens de veículo após acidente na MT-100

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na tarde de domingo (23.3), o desencarceramento do corpo de um homem de 39 anos que ficou preso às ferragens de um veículo após um grave acidente na MT-100, em Pontal do Araguaia (a 516,6 km de Cuiabá).

A equipe da 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (1ª CIBM) foi acionada por volta das 18h15 para atender a uma ocorrência envolvendo uma colisão frontal entre uma caminhonete, que rebocava um jet ski, e um caminhão. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Duas viaturas foram empenhadas para o atendimento. No local, os bombeiros militares constataram que a caminhonete estava lateralizada no meio da pista, com a vítima já sem sinais vitais em seu interior. O jet ski foi encontrado fora da pista, próximo ao reboque, enquanto o caminhão estava a aproximadamente 100 metros adiante, na margem da rodovia.

Dentro da caminhonete, o condutor apresentava uma hemorragia severa na região do ombro esquerdo, causada por um corte profundo e lacerante, além de uma hemorragia na região do crânio, com sangramento pela orelha. O óbito foi confirmado pelos peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado (Politec).

Após isso, os bombeiros militares destombaram o veículo com o uso do guincho frontal e, posteriormente, realizaram a retirada do corpo da vítima pela porta do passageiro. Concluído o resgate, o corpo foi entregue à Politec para as providências cabíveis.

Fonte: Governo MT – MT