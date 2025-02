Bombeiros socorrem vítima de acidente de trânsito em Tangará da Serra

O Carnaval em Cuiabá está movimentando os foliões antecipadamente com os ensaios técnicos dos blocos e escolas de samba. Nesta semana, os ensaios ocorrem em vários bairros da Capital mato-grossense de quinta-feira (13.2) a domingo (16.2).

As atividades visam preparar para o grande desfile carnavalesco, que é organizado pela Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba de Cuiabá com o patrocínio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

Neste ano, o desfile do Carnaval em Cuiabá acontece no sábado (22.2) e, pela primeira vez, a área externa da Arena Pantanal será a passarela do samba. Com abertura prevista para 17h, o evento prosseguirá até a madrugada de domingo (23.2) com a apresentação de muitas histórias de diversidade, ancestralidade e resistência.

Serão oito blocos e duas escolas de samba desfilando e celebrando temas como a liderança de Tereza de Benguela, o legado de Ana de Jesus na comunidade Sapolândia, personagens do Nordeste, religiões afro-brasileiras, entre outros.

Os ensaios técnicos estão acontecendo desde o final de janeiro, sempre de quinta-feira a domingo, com entrada gratuita. Além de se preparar para o desfile, os blocos e escolas de samba proporcionam espaços de lazer e festividade para a população.

“O carnaval em Cuiabá já começou. E para nós, da Secel, é uma satisfação contribuir para a realização dessa agenda popular tão importante para a identidade cultural de nossa população. Os blocos e escolas de samba estão aí fazendo arte da melhor qualidade, e convidando a todos para fazer parte dessa festa de alegria”, destaca o secretário adjunto de Cultura da Secel, Jan Moura.

Confira a programação de ensaios desta semana:

Quinta (13.02), a partir das 18h

Escola de Samba Payaguás, na Praça da Mandioca

Sexta (14.02), a partir das 18h

Bloco Tradição do Araés, na praça principal do bairro Araés

Bloco Explosão de Cuiabá, no bairro Pascoal Ramos

Bloco Luxo Folia, no bairro Morada da Serra

Bloco dos Estudantes, no bairro Jardim Américas

Sábado (15.02), a partir das 18h

Bloco Bode Bonito, no bairro Centro Sul

Bloco Unidos do Araés, no bairro Araés

Bloco Império de Casa Nova, no bairro CPA II

Domingo (16.02), a partir das 18h

Escola de Samba Império de Angola, no bairro Poção

Bloco Agora Que Que Esse, no Lua Morena

Bloco Boca Suja, no bairro CPA II

Fonte: Governo MT – MT