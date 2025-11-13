Bombeiros socorrem vítima presa às ferragens de veículo após acidente na MT-480

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite desta quarta-feira (12.11), o desencarceramento de uma vítima que ficou presa às ferragens de um veículo após um acidente de trânsito na rodovia MT-480, em Tangará da Serra (a 250 km de Cuiabá). A vítima foi resgatada com vida.

A equipe da 3ª Companhia Independente Bombeiro Militar (3ª CIBM) foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 18h10 para prestar apoio em uma ocorrência que já estava em andamento.

No local, os militares constataram que o Samu já havia realizado o atendimento pré-hospitalar à vítima, que permanecia presa às ferragens, com as pernas imobilizadas dentro do veículo. A parte frontal do automóvel encontrava-se completamente destruída em decorrência do impacto da colisão.

Os militares prestaram apoio na imobilização da vítima, que apresentava fraturas no braço e na perna. Em seguida, os bombeiros efetuaram o desencarceramento e a retirada da vítima, utilizando a técnica de abertura e remoção da porta do veículo.

Após a retirada segura da vítima, ela foi entregue à equipe do Samu, que realizou o encaminhamento à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Fonte: Governo MT – MT