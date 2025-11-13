MATO GROSSO
Bombeiros socorrem vítima presa às ferragens de veículo após acidente na MT-480
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite desta quarta-feira (12.11), o desencarceramento de uma vítima que ficou presa às ferragens de um veículo após um acidente de trânsito na rodovia MT-480, em Tangará da Serra (a 250 km de Cuiabá). A vítima foi resgatada com vida.
A equipe da 3ª Companhia Independente Bombeiro Militar (3ª CIBM) foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 18h10 para prestar apoio em uma ocorrência que já estava em andamento.
No local, os militares constataram que o Samu já havia realizado o atendimento pré-hospitalar à vítima, que permanecia presa às ferragens, com as pernas imobilizadas dentro do veículo. A parte frontal do automóvel encontrava-se completamente destruída em decorrência do impacto da colisão.
Os militares prestaram apoio na imobilização da vítima, que apresentava fraturas no braço e na perna. Em seguida, os bombeiros efetuaram o desencarceramento e a retirada da vítima, utilizando a técnica de abertura e remoção da porta do veículo.
Após a retirada segura da vítima, ela foi entregue à equipe do Samu, que realizou o encaminhamento à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.
Sema deflagra operação contra desmatamento e embarga 73 hectares de área em Alto Paraguai
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) realizou, nesta quarta-feira (12.11), o flagrante de desmate ilegal no município de Alto Paraguai, na região popularmente conhecida como “Tira Sentido”. A operação foi feita por meio da equipe de fiscalização da Unidade Desconcentrada de Tangará da Serra.
A ação se deu depois de alertas de desmatamento serem emitidos pela plataforma de monitoramento por satélite Planet.
Durante a fiscalização em campo, o grupo embargou os 73 hectares de área, onde ocorriam as atividades de corte raso sem autorização, além de apreenderem uma escavadeira de esteira utilizada de forma irregular.
A máquina foi removida do local e os infratores receberão multa de R$365 mil.
Denúncias
Os crimes ambientais devem ser denunciados à Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pelos números 3613-7398 e 98153-0255 (por telefone ou WhatsApp), pelo e-mail [email protected], pelo Fale Cidadão da CGE ou em uma das regionais da Sema.
*Com supervisão de Renata Prata
Desenvolve MT leva soluções de crédito durante evento empresarial em Cáceres
A Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso está presente no 4º Workshop de Licenciamento Redesim que ocorre nesta quinta-feira (13.11), levando soluções de crédito aos empreendedores, no município de Cáceres. O evento reúne empresários, especialistas e representantes de órgãos públicos e tem como objetivo debater e alinhar práticas que facilitem a abertura e a regularização de empresas.
O workshop conta com diversas palestras sobre temas como viabilidade locacional, fiscalização e notificação, além da racionalização e automação do fluxo de formalização empresarial como forma de aumento de renda. O gerente de Fomento da Desenvolve MT, Laerte Guimarães dos Santos, participou como palestrante e apresentou as opções de crédito disponíveis e destacou a importância de dar atenção a todos os perfis de empreendedores.
“Cada empresário tem uma necessidade diferente. Temos diversos perfis nos setores de hotelaria, indústria e comércio, e é essencial que cada um conheça as opções de financiamento que melhor se adequam à sua empresa. É importante que a agência esteja presente não apenas neste evento, mas em todos os promovidos pelo Estado de Mato Grosso. Assim, podemos contribuir informando sobre o nosso papel e atendendo da melhor maneira possível e oferecendo crédito facilitado”, detalha Laerte.
Segundo o secretário de Desenvolvimento de Cáceres, Wilson Massahiro Kishi, a participação do órgão de apoio ao empreendedorismo é essencial para que o evento cumpra seu objetivo.
“O workshop tem uma relevância muito grande para quem quer empreender ou já está empreendendo. É uma oportunidade de conhecer as melhores práticas para o licenciamento no setor público e para a aplicação da Lei de Liberdade Econômica, além de conhecer as linhas de crédito da Desenvolve MT, que oferecem mecanismos financeiros acessíveis aos empresários, melhorando seus estabelecimentos e gerando empregos”, reforçou Wilson.
O espaço de aprendizado contribui para a padronização dos procedimentos legais de licenciamento e para a melhoria do ambiente de negócios, não apenas para os moradores da cidade de Cáceres, mas também para aqueles que estiveram presentes das regiões de Araputanga, Curvelândia, Figueirópolis D’Oeste, Glória D’Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu e São José dos Quatro Marcos.
Além das palestras, no 4º Workshop de Licenciamento Redesim, a Desenvolve MT oferece atendimento consultivo, no qual os empreendedores podem tirar dúvidas sobre as linhas de crédito disponíveis. A iniciativa reforça o compromisso da agência em estar próxima dos empresários, promovendo o acesso ao crédito e contribuindo para o fortalecimento do ambiente de negócios no interior de Mato Grosso.
