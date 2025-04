Bombeiros socorrem vítimas após colisão entre motocicletas

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo, está com inscrições abertas para a terceira turma do ano do curso Comunicação Eficaz. São 300 vagas exclusivas para os servidores do Poder Executivo Estadual.

As inscrições são online e ficam abertas até o dia 05 de maio ou até alcançar o preenchimento total das vagas.

O curso é no formato EaD (Ensino a Distância) e ocorrerá no dia 08 de maio, das 8h às 12h. Os interessados podem se inscrever neste link.

A capacitação tem como objetivo desenvolver competências de comunicação que aprimorem a eficiência no serviço público estadual.

A formação será conduzida pela servidora Tatiane Barbieri e o programa abrange desde os conceitos mais básicos da comunicação a técnicas de como lidar com resistência e críticas de forma assertiva.

*Com supervisão Dayanne Santana

Fonte: Governo MT – MT