Bope apreende 49 quilos de explosivos em carga de transportadora em Cuiabá

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam 165 emulsões encartuchadas, totalizando 49,7 quilos de material explosivo, no terminal de cargas de uma transportadora, na tarde desta sexta-feira (25.4), em Cuiabá.

A equipe policial recebeu uma denúncia sobre uma encomenda com suposto material explosivo no terminal da transportadora. Com apoio do Esquadrão de Bombas do Bope e do Canil, os policiais se deslocaram até o local para realizar a vistoria.

A carga suspeita foi localizada com o auxílio de cães farejadores. Em seguida, o Esquadrão de Bombas, por meio de um técnico explosivista, adotou os procedimentos necessários para verificar o conteúdo e remover o material com segurança.

Diante dos fatos, o material foi removido, encaminhado a um local seguro e passará por testes para verificação da condição do produto e, posteriormente, para a destruição dos explosivos.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT