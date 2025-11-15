Bope apreende pistola e munições de faccionado durante abordagem em Cáceres

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam uma pistola, um carregador e dez munições de calibre .380 mm, nesta sexta-feira (14.11), em Cáceres. Na ação, um homem de 37 anos, integrante de uma facção criminosa, morreu após confronto com as equipes. Ele possuía passagens criminais por tráfico ilícito de drogas e disparo de arma de fogo.

Durante patrulhamento pela Operação Força Total, os policiais receberam uma denúncia de que integrantes de uma facção estariam cometendo homicídios na cidade. Durante as buscas, a equipe flagrou um homem em atitude suspeita, em uma motocicleta, que tentou fugir ao ver a presença policial no bairro Jardim Paraíso.

Ao ser abordado, o suspeito sacou uma arma de fogo e apontou para os policiais, que efetuaram disparos, revidando à injusta agressão. O suspeito foi baleado e encaminhado ao Hospital Municipal de Cáceres. Após a entrada no atendimento, a equipe médica constatou o óbito.

Os policiais encontraram com o suspeito uma pistola, um carregador e dez munições de calibre .380 mm. O material foi apreendido para registro de ocorrência.

