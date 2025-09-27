Bope forma seis policiais militares no 5º Curso de Operações Especiais de Mato Grosso

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na tarde desta sexta-feira (26.9), a formatura de seis militares no 5º Curso de Operações Especiais (Coesp), desenvolvido pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope). A formatura foi realizada na sede da unidade policial em Cuiabá.

O curso teve duração de quatro meses e contou com a presença de militares de Mato Grosso e dos Estados do Amapá e de Rondônia, que se capacitaram no curso mais exigente do quadro da Polícia Militar, tornando-se os novos “Caveiras de Fogo” da PMMT.

O comandante do Bope, tenente-coronel Hugo Roberto Silva Reis, destacou o alto nível técnico apresentado no curso, que iniciou com 19 militares, e parabenizou os formandos que completaram a formação.

“Foram longos 125 dias de treinamentos intensos, levados aos extremos físicos e psicológicos, com o objetivo de formar caveiras de fogo, com toda honra e glória. Parabéns a todos os senhores, mas também não podemos esquecer do alicerce silencioso dessa jornada, que é a família. Vocês são a retaguarda que sustenta a missão; o sacrifício do policial é também o sacrifício de quem está em casa”, agradeceu o tenente-coronel.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, também parabenizou os formandos e ressaltou a importância do Bope no controle de ocorrências de alta complexidade e no combate às facções criminosas em todo o Estado.

“O Bope é motivo de orgulho para nós e toda a sociedade. É a unidade que ostenta a coragem, a lealdade e a honra, que faz Mato Grosso recuperar a sua segurança pública, quando marginais tentam com o novo cangaço e com as facções criminosas. O nosso Bope exporta doutrina e conhecimento para todo o Brasil e é exemplo claro de trabalho quando falamos em tolerância zero para toda a criminalidade”, exclamou o coronel Fernando.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Cesar Roveri, enfatizou os investimentos que a unidade tem recebido do governo e também a valorização profissional para todos os policiais militares.

“Estamos disponibilizando recursos do Governo do Estado para o Bope e também para todas as unidades da Polícia Militar. Nós tivemos um apagão de 10 anos e, com o apoio do Governo e dos deputados da Assembleia Legislativa, nós podemos destravar o quadro de carreira dos policiais militares, abrindo vagas para promoções e dando oportunidades de progredir na carreira. Contem com o Governo do Estado, que está valorizando a Polícia Militar, garantindo a carreira, a progressão, com investimentos em equipamentos de qualidade e infraestrutura”, pontuou o secretário.

O deputado federal, coronel Assis, também esteve presente na solenidade e salientou o reconhecimento do Estado na Segurança Pública e do trabalho integrado no Congresso Federal para o alinhamento no combate às facções criminosas.

“Hoje, temos um reconhecimento por parte do governo, temos equipamentos de primeira qualidade. Mato Grosso é referência, em nível nacional, pelo conhecimento que exporta e que entrega dentro das operações especiais em nosso país. Nós estamos no Congresso Nacional defendendo o que acreditamos que é o certo para o nosso país, que o Estado precisa evoluir. Estamos trabalhando firmemente para criar um ambiente jurídico diferenciado processual penal para lidar com as facções”, finalizou o deputado.





