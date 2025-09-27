SEGURANÇA
Bope forma seis policiais militares no 5º Curso de Operações Especiais de Mato Grosso
A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na tarde desta sexta-feira (26.9), a formatura de seis militares no 5º Curso de Operações Especiais (Coesp), desenvolvido pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope). A formatura foi realizada na sede da unidade policial em Cuiabá.
O curso teve duração de quatro meses e contou com a presença de militares de Mato Grosso e dos Estados do Amapá e de Rondônia, que se capacitaram no curso mais exigente do quadro da Polícia Militar, tornando-se os novos “Caveiras de Fogo” da PMMT.
O comandante do Bope, tenente-coronel Hugo Roberto Silva Reis, destacou o alto nível técnico apresentado no curso, que iniciou com 19 militares, e parabenizou os formandos que completaram a formação.
“Foram longos 125 dias de treinamentos intensos, levados aos extremos físicos e psicológicos, com o objetivo de formar caveiras de fogo, com toda honra e glória. Parabéns a todos os senhores, mas também não podemos esquecer do alicerce silencioso dessa jornada, que é a família. Vocês são a retaguarda que sustenta a missão; o sacrifício do policial é também o sacrifício de quem está em casa”, agradeceu o tenente-coronel.
O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, também parabenizou os formandos e ressaltou a importância do Bope no controle de ocorrências de alta complexidade e no combate às facções criminosas em todo o Estado.
“O Bope é motivo de orgulho para nós e toda a sociedade. É a unidade que ostenta a coragem, a lealdade e a honra, que faz Mato Grosso recuperar a sua segurança pública, quando marginais tentam com o novo cangaço e com as facções criminosas. O nosso Bope exporta doutrina e conhecimento para todo o Brasil e é exemplo claro de trabalho quando falamos em tolerância zero para toda a criminalidade”, exclamou o coronel Fernando.
O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Cesar Roveri, enfatizou os investimentos que a unidade tem recebido do governo e também a valorização profissional para todos os policiais militares.
“Estamos disponibilizando recursos do Governo do Estado para o Bope e também para todas as unidades da Polícia Militar. Nós tivemos um apagão de 10 anos e, com o apoio do Governo e dos deputados da Assembleia Legislativa, nós podemos destravar o quadro de carreira dos policiais militares, abrindo vagas para promoções e dando oportunidades de progredir na carreira. Contem com o Governo do Estado, que está valorizando a Polícia Militar, garantindo a carreira, a progressão, com investimentos em equipamentos de qualidade e infraestrutura”, pontuou o secretário.
O deputado federal, coronel Assis, também esteve presente na solenidade e salientou o reconhecimento do Estado na Segurança Pública e do trabalho integrado no Congresso Federal para o alinhamento no combate às facções criminosas.
“Hoje, temos um reconhecimento por parte do governo, temos equipamentos de primeira qualidade. Mato Grosso é referência, em nível nacional, pelo conhecimento que exporta e que entrega dentro das operações especiais em nosso país. Nós estamos no Congresso Nacional defendendo o que acreditamos que é o certo para o nosso país, que o Estado precisa evoluir. Estamos trabalhando firmemente para criar um ambiente jurídico diferenciado processual penal para lidar com as facções”, finalizou o deputado.
Polícias Civil e Militar realizam operação de combate à criminalidade em São José do Xingú
A Polícia Civil e a Polícia Militar deflagraram, na noite desta sexta-feira (26.9), uma operação integrada com o objetivo de intensificar abordagens em bares, boates e outros pontos, com foco na apreensão de objetos ilícitos e na prisão de criminosos e foragidos da Justiça em São José do Xingu.
A operação de fiscalização integra os trabalhos do programa Tolerância Zero e tinha como alvos pontos já investigados e considerados críticos na cidade. A ação resultou na prisão de dois criminosos: um em flagrante por desacato e desobediência e outro em razão de mandado de prisão em aberto.
Durante as abordagens e checagens em um dos estabelecimentos, os policiais localizaram um homem considerado foragido da Justiça do Piauí. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Itaueira (PI), foi dado cumprimento à ordem judicial.
Segundo o delegado de São José do Xingu, Onias Estevam, a ação mostra o compromisso das forças de segurança com a sociedade local e busca manter a ordem pública, retirando de circulação criminosos.
“Os trabalhos no município serão frequentes, com foco no combate à criminalidade na cidade e região, assim como na apreensão de objetos ilícitos e na prisão de criminosos e foragidos da Justiça”, disse o delegado.
Foragidos por roubo e tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil em Rondonópolis
Dois foragidos da Justiça, envolvidos em crimes de roubo e tráfico de drogas, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, na sexta-feira (26.9), em ações distintas realizadas pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis.
O primeiro foragido preso, de 29 anos, estava com mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Rondonópolis, por condenação a 15 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão pelo crime de roubo qualificado.
O caso ocorreu em 21 de fevereiro de 2024, quando o autor, armado com um revólver calibre .38, rendeu três pessoas em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Rio Branco. Na ocasião, foram subtraídos 20 aparelhos celulares, pertencentes tanto à loja quanto aos clientes, além de outros pertences.
O suspeito é reincidente e responde a outros inquéritos em andamento na Derf de Rondonópolis, havendo possibilidade de serem expedidos novos mandados de prisão em seu desfavor.
O segundo mandado de prisão foi cumprido contra um jovem de 22 anos, investigado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ordem judicial de prisão preventiva foi emitida pela 5ª Vara Criminal de Rondonópolis.
Com essas prisões, a Derf de Rondonópolis totaliza quatro pessoas presas em menos de 24 horas, sendo dois capturados na quinta-feira (25) e outros dois nesta sexta-feira (26).
As ações fazem parte da Operação Tolerância Zero, programa estadual de segurança pública que tem como objetivo intensificar o combate às facções criminosas e à criminalidade em geral em Mato Grosso.
