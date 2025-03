Bosque da Saúde e Consil recebem ações intensificadas de tapa-buraco

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue intensificando as ações de manutenção viária na capital. Nesta quinta-feira (20), os bairros Consil e Bosque da Saúde foram contemplados com mais uma etapa da operação tapa-buraco, serviço essencial para garantir melhor trafegabilidade e segurança nas vias.

No Bosque da Saúde, além da aplicação de lama asfáltica para recuperação do pavimento, os trabalhos incluíram a instalação de manilhas de concreto interligadas às bocas de lobo. Essa medida facilita o escoamento da água da chuva para a rede subterrânea de drenagem, reduzindo o risco de alagamentos e entupimentos, principalmente no período chuvoso.

“O objetivo da operação tapa-buraco é melhorar as condições das ruas e avenidas da cidade, proporcionando mais conforto e segurança para a população. No caso do Bosque da Saúde, além da recuperação asfáltica, também reforçamos o sistema de drenagem para evitar problemas futuros com enxurradas”, destacou o secretário municipal de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira.

A recuperação asfáltica segue um rigoroso padrão técnico, garantindo maior durabilidade ao pavimento e contribuindo para a valorização dos bairros atendidos. O planejamento das ações é elaborado por engenheiros da secretaria, levando em consideração critérios como o volume de tráfego, a proximidade de escolas e unidades de saúde.

A população também pode contribuir com sugestões e solicitações por meio do canal ZapObras, disponível no WhatsApp pelo número (65) 9 9216-0484.

Além do Bosque da Saúde e Consil, os serviços de tapa-buraco também estão sendo realizados nos bairros São José, Osmar Cabral, Altos da Serra, Planalto e Real Parque. Durante a execução dos trabalhos, são adotadas medidas de segurança, como isolamento das áreas com fitas zebradas e sinalização adequada. Em casos de bloqueios totais, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) coordena desvios para minimizar impactos no trânsito.

#PraCegoVer

A imagem mostra trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizando a operação tapa-buraco no bairro Bosque da Saúde. Eles utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs) enquanto executam o serviço de rastelamento na via.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT