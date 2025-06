Botelho anuncia quadra poliesportiva e investimentos em escola rural de Poconé

A Assembleia Legislativa, por meio do Instituto Memória do Poder Legislativo (IMPL), realiza no saguão de entrada, de hoje (2) até sexta-feira (6), das 8h às 17h, a Feira do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. O evento é promovido pelos divulgadores do padroeiro Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que conta com o apoio do Poder Legislativo na divulgação de artesanato, gastronomia e produtos diversos.

“A feira tem como objetivo valorizar a cultura, o artesanato e a gastronomia regional, além de contribuir com a renda e o fortalecimento familiar para a recuperação econômica dos feirantes afetados pelas fortes chuvas ocorridas em abril deste ano”, disse o deputado Elizeu Nascimento (PL).

“Trata-se de um evento importante que demonstra a parceria da Assembleia com os artesãos. Todo evento que acontece nesse saguão ajuda a divulgar o trabalho dessas pessoas”, complementou o deputado.

A superintendente do Instituto Memória, Gabriela Torres, citou que o evento é uma forma de receber a comunidade para expor seus trabalhos e contribuir para a recuperação das perdas que essas famílias tiveram durante as fortes chuvas que afetaram Cuiabá no mês de abril.

“Eles perderam grande parte da produção durante a chuva do aniversário de Cuiabá. Então, estão aqui tentando até reverter essa situação das perdas financeiras que tiveram. E tem a questão religiosa também. O instituto mexe com todo esse resgate da história na forma de religião, gastronomia e artesanato. Então, a gente está de portas abertas para receber essas pessoas”, comentou Gabriela.

De acordo com a coordenadora do Instituto Memória, Lais Turri, a Assembleia abre as portas devido à luta que os feirantes estão enfrentando por causa das perdas ocorridas em abril.

“Não é só uma feira, a gente abre acesso para que seja uma oportunidade de renda extra e também uma luta pelas causas, porque acaba sendo um pouco parlamentar. Então a gente acaba cedendo um espaço para que as pessoas, as famílias que se sobrevivem disso, possam estar divulgando o seu nome dentro da Assembleia”, lembrou ela.

Para a coordenadora da feira da Arquidiocese de Cuiabá, Sueli Gomes Aldaves, nossa proposta é fortalecer o nome do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, nosso padroeiro, e oportunizar também os empreendedores e artesãos de Cuiabá. Nós temos inúmeras pessoas que vivem do artesanato, do empreendedorismo, e isso é a maioria de chefes de família, e essa renda fortalece a economia local e as famílias”, falou Aldaves.

Ela disse ainda que um dos pontos principais também é a divulgação do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, dar visibilidade. “Porque tem pessoas que não conhecem, não entendem e têm o entendimento que o padroeiro é o São Benedito, mas o nosso verdadeiro padroeiro é o Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá”, revelou a coordenadora.

A expositora Viviane Gama explicou que a feira é uma realização para os participantes. “Aqui expomos aquilo que a gente gosta, e ainda temos uma renda extra para nossa família. Artesão gosta daquilo que faz. Meus artigos são artigos religiosos, com imagens de santos e padroeiros, para as pessoas que gostam e são devotos deles”, disse.

