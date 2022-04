Botelho cria grupo de trabalho para fiscalizar equipamentos doados para agricultura familiar

A equipe não tem medido esforços, e desde janeiro vem preparando a área de um hectare que será um espaço permanente de referência para qualquer produtor que tiver interesse em buscar informações, sanar dúvida ou problema.

Durante a feira, os visitantes terão a oportunidade de conhecer as variedades do café robusta/conilon – espécie híbrida desenvolvida pela Embrapa, adaptada à região amazônica; seis variedades de mandioca, uma horta hidropônica com diversidade de hortaliças, capineiras como capiaçu e kurumi e frutíferas como pitaia e limão Taiti enxertado – carro chefe do Centro de Pesquisa da Empresa; entre outros.

No espaço, os técnicos da Empaer irão mostrar novas tecnologias com drone, no uso de defensivos agrícolas na cultura do café, sendo mais uma ferramenta para ser usada no campo. Terá, ainda, um espaço da estufa da hidroponia utilizando a energia fotovoltaica com a bomba interligada à tecnologia off-grid, realizando a irrigação. Na prática, o sistema irá alimentar os painéis, podendo ser usada em residências e em propriedades rurais. Na falta de energia elétrica, será um forte aliado para evitar a perda da hortaliça.

Na nutrição animal, o manejo do capiaçu, que já tem uma boa aceitação dos produtores da região, principalmente na pecuária leiteira, será a atração. Serão passadas orientações sobre as formas de plantio, irrigação, silagem, entre outros.

Ainda, parceria com o Conselho Estadual das Revendas de Produtos Agropecuários (Cearpa) deverá garantir informação da importância do recolhimento das embalagens dos defensivos agrícolas.

O zootecnista Breno de Moura Gimenez explica que a Norte Show vem com o intuito de fortalecer a agricultura familiar no Estado, mesmo sendo uma feira com oportunidades para o agronegócio e grandes propriedades. “É o pequeno produtor que coloca o alimento na mesa e precisa ser valorizado e o evento vem para evidenciar esse reconhecimento”, afirma.

Breno destaca que, durante os quatro dias, os técnicos terão, com as palestras, a oportunidade de sanar as dúvidas dos agricultores e mostrar como tudo é feito na prática. Já em relação à preparação da vitrine, ele destaca que está na fase final e ficará tudo pronto e bonito para o evento. “Antes, durante e depois da feira vamos manter a manutenção, adubação e os cuidados com a grama e a decoração da vegetação”.

O engenheiro agrônomo Thiago Tombini destaca que toda equipe está empenhada para mostrar a cultura do café e das frutíferas da região como fonte de renda ao pequeno produtor. “Vamos mostrar a diversificação de uma propriedade e o valor do produtor que tem colocado alimento na mesa do brasileiro e do mato-grossense. Vamos falar das novidades e algumas tecnologias, e a importância da assistência técnica da Empaer”.

Foto: Empaer

Sobre a feira

A Norte Show é uma feira tecnológica realizada pela Acrinorte, Sindicato Rural de Sinop e seus parceiros, desde o ano de 2018, tendo surgido com o intuito de fomentar o mercado agroindustrial na região norte do Estado.

Durante quatro dias, o homem do campo terá a oportundiade de participar de palestras magnas e técnicas, oficinas, demonstração de produtos, leilões, conhecer novidades em maquinários, implementos agrícolas e veículos, tudo com foco em agricultura familiar, agricultura de precisão e pecuária.