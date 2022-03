Botelho dá razão a Dilmar e convoca reunião do União Brasil

O desabafo do deputado estadual e líder de governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal Bosco (UD), de descontentamento e insatisfação com o partido, alegando que falta comando depois da formação do União Brasil, acendeu a luz vermelha da agremiação. Tão logo se inteirou dos fatos, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Eduardo Botelho (UD), cuidou de marcar uma reunião dos líderes do União Brasil para a noite desta quinta-feira (17).

Por Flávio Garcia -Questionado pela imprensa, o presidente da ALMT deu razão ao líder de governo, mas adiantou que as arestas serão discutidas em reunião da cúpula partidária. “Acho que estamos num processo de construção, é um partido novo, uma formação nova. Acho que agora nós temos que começar a formar um grupo forte e para isso precisa, sim, ter liderança, o deputado está coberto de razão”, disse Botelho.

Acesse aqui as declarações do deputado Dilmar Dal Bosco

Conforme Botelho, o ex-deputado federal Fábio Garcia, suplente de senador, está empenhado na construção partidária. “O Fábio Garcia está à frente, está empenhado nisso e eu acredito que teremos um grupo forte sim, tanto para deputado estadual quanto federal e definição da chapa majoritária”, afirmou.

‘Ele (Dilmar) me comunicou sobre isso, eu pedi paciência. Hoje vamos fazer uma reunião e discutir isso. Pedi para ele ter calma, vamos nos reunir, com o Fábio, o Jaime, o Júlio e todas as lideranças do partido ainda nesta quinta-feira para tornar as coisas mais claras dentro do partido”, completou.

O líder de governo na Assembleia Legislativa, deputado Dilmar Dal Bosco (UB), fez um desabafo a jornalistas na quarta-feira (16), sobre sua posição no partido por conta da janela partidária. Dilmar afirmou que embora defenda a permanência no novo partido, já abriu conversações com outras agremiações, e citou o PP, PSDB e MDB. Conforme Dal Bosco, o problema do União Brasil é a incerteza.