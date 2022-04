Botelho destaca ampliação de atendimento do TRE em parceria com a ALMT

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (União Brasil), destacou a importância da parceria da Casa de Leis com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), para ampliar o atendimento à população de Cuiabá.

Hoje (5), Botelho visitou as instalações do posto da Justiça Eleitoral, nas dependências do estacionamento da ALMT, ao lado do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, que começou o atendimento ao público, das 8 às 17 horas, e vai até 4 de maio, quando encerra o prazo para a regularização do título de eleitor.

Botelho explicou que a iniciativa visa acelerar o atendimento aos cidadãos, que inclusive, o atendimento presencial chegou a ser suspenso em detrimento à pandemia. “Estamos abrindo essa parceria com o TRE, criando a possibilidade de as pessoas virem aqui, é muito fácil regularizar o título. É muito importante que todos participem desse momento democrático, momento de decisão, em que vamos escolher o presidente da República, governador, senador, deputados estaduais e federais. Então, os mato-grossenses têm que se habilitar para participar desse processo democrático importante para o país”, disse o presidente.

Uma das responsáveis pelo posto do TRE na ALMT, Fabiane Lopes, chama a atenção para o prazo de regularização do título de eleitor e que a equipe está à disposição o dia todo, sem intervalo para almoço. Para isso, a ALMT disponibilizou 30 servidores para auxiliar nesse trabalho, que oferece: primeira via de título, transferência, revisão eleitoral, emissão de boleto de multa e certidão de quitação e de crimes eleitorais. “É importante que tragam documento com foto e comprovante de endereço. Atendemos aqui na Assembleia apenas eleitores de Cuiabá”, informou.