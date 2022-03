Botelho destina recursos para pavimentação em Alta Floresta

Vereador Douglas Teixeira apresentou projeto no gabinete do deputado Botelho Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

O nortão mato-grossense vai receber investimentos do deputado Eduardo Botelho (União Brasil), presidente da Assembleia Legislativa. Convênios estão sendo liberados para a efetivação de 100% da pavimentação asfáltica no Jardim Universitário, de Alta Floresta. Além de indicações que vão ajudar os pequenos produtores da agricultura familiar, com a aquisição de patrulha mecanizada; dois ônibus para o transporte escolar e uma van para pacientes e dois poços artesianos para as comunidades Pista do Cabeça e Rio Verde.

Serão R$ 2 milhões destinados por Botelho, por meio de convênio junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra) para a pavimentação do Jardim Universitário. Orçado em R$ 6 milhões, o projeto contará também com recursos federais.

De acordo com o vereador Douglas Teixeira (PSC), a iniciativa de Botelho será de grande valia para o município e região, onde também indicou investimentos para Carlinda, Nova Monte Verde, Apiacás, Nova Bandeirantes e Distrito Japuranã.

“Agradecemos o deputado Botelho que destinou emendas e indicações para Alta Floresta. O bairro Jardim Universitário, que sofre com lama e poeira dependendo da estação, vai receber pavimentação no bairro todo, com a emenda de R$ 2 milhões do deputado”, afirmou o vereador, durante reunião que apresentou o projeto na ALMT.

Outras ações estão sendo defendidas por Botelho, uma delas é a reforma de cinco escolas estaduais. E outra para asfalto nas ruas H-12 e H-13, setor RI e Rua B-3, setor B.

“Botelho é municipalista e vê a região do extremo norte com muito carinho e tem investido muito no nosso município. Esse projeto de asfalto já está sob análise da Sinfra, para assinatura do convênio e os 3,5 mil moradores estão ansiosos para receber o benefício. É uma questão de saúde pública”, declarou o vereador.

“Estamos atendendo o vereador e a população. Já encaminhamos, foi aprovado e estamos destinando dois milhões de reais para que possa ser feito asfalto no Jardim Universitário. Tem várias ações, inclusive, para destinar máquinas e dois poços artesianos. Alta Floresta e toda região precisam de muitos investimentos em obras de pavimentação asfáltica e outros setores. Por isso, trabalhamos para viabilizar asfalto e ajudar a agricultura familiar, saúde e educação”, defendeu Botelho.

Confira as indicações do deputado para Alta Floresta e região:

– Recuperação do asfalto da MT-208 e MT-320, no trecho de Alta Floresta a Nova Santa Helena;

– Instalação da Delegacia Fluvial em Alta Floresta;

– Implantação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTIs) e unidade de Hemodiálise ao Hospital Regional Albert Sabin;

– Construção de ginásio poliesportivo coberto;

– Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 HORAS;

– Construção de hospital veterinário público;

– Implantação de um Centro de Convivência da Melhor Idade;

– Instalação de Patrulha Rural da Polícia Militar;

– Regularização fundiária;

– Fiscalização ostensiva na rodoviária para que os idosos tenham acesso a gratuidade das passagens intermunicipal ou o desconto de 50%;

– Criação de um Hospital Materno Infantil;

– Implantação de um CAPS – Centro de Apoio Psicossocial;

– Recursos para Agricultura Familiar;

– Construção de Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher;

– Caminhão de coleta de lixo;

– Escavadeira hidráulica;

– Patrulha mecanizada.