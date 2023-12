Botelho deve ser o candidato do União Brasil, diz Dal Bosco

Janaína Riva (MDB), deputada estadual e secretária-geral do partido em Mato Grosso, reforçou à imprensa que a grande tendência do MDB é apoiar a candidatura a prefeito da Capital em 2024 do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (União). Segundo ela, apesar da tendência visível, o partido ainda vai votar a posição em relação a disputa majoritária.

A maioria do partido tem uma tendência de apoiar o presidente Botelho, é uma tendência, que ainda não foi definida, e a gente só fala quando é definida, quando é votada pelo diretório estadual. Mas é uma tendência que muitos já tem se manifestado e a gente vai aguardar agora para ver os rumos que o partido vai tomar", disse a parlamentar.

Segundo Janaína Riva, o cenário ainda pode mudar no partido por conta da intenção do deputado estadual Juca do Guaraná em colocar seu nome na disputa pela Prefeitura de Cuiabá. “Se o Juca se colocar como pré-candidato, muda um pouco o cenário, mas como eu disse ele ainda não falou para a gente sobre esse assunto. Acho que ele é uma liderança do partido, é de Cuiabá e com certeza vai ser ouvido. A opinião dele tem relevância para a gente, mas isso ainda não foi colocado”, adiantou.

Questionada sobre a composição do Diretório Municipal do partido em Cuiabá, a deputada disse que a expectativa é de reoxigenação da agremiação, com nomes que estejam mais próximos – segundo ela – do comando estadual do partido. Conforme Janaína Riva, a única definição da executiva, até agora, é que os deputados estaduais do partido (no caso ela e o deputado Juca do Guaraná) farão indicações de nomes para compor a executiva provisória de Cuiabá.