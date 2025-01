Botelho inaugura novas instalações da TVAL e destaca avanços na Comunicação da ALMT

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso – ALMT, deputado Eduardo Botelho, inaugurou a nova estrutura da TV Assembleia, nesta quinta-feira (30), na sede da Casa de Leis. Os convidados puderam constatar mais uma das ações que fazem parte do grande legado de Botelho, no comando da Mesa Diretora, desde 2017.

Com 23 anos de fundação, a TV Assembleia (TVAL) se tornou um dos principais canais de comunicação entre o Parlamento estadual e a população, passa a contar com estúdios para gravação dos programas e equipamentos modernos, além da expansão do sinal, no canal 30.1 na região metropolitana de Cuiabá e 9.2 no interior. No YouTube, é possível assistir pelo @TVAssembleiaMT.

“É o canal que passa notícias praticamente o dia todo com informações da Assembleia Legislativa, essa ligação é muito importante porque a Assembleia é a representante do povo. O que os deputados fazem aqui precisam prestar contas. E esse canal é muito importante. Também tivermos a honra de ser a primeira Assembleia do país a ter uma rádio pública”, disse Botelho.

A secretária de Comunicação Social, Rosimeire Felfili, agradeceu o apoio da Mesa Diretora que tornou possível a consolidação dos investimentos no setor. “Meu sentimento é de gratidão. Quero fazer um agradecimento muito especial à Mesa Diretora que acreditou no meu trabalho, na minha coragem e audácia para realizar a nossa meta. Hoje estamos aqui muito felizes pela realização do nosso sonho, que começou com o Wanderley de Oliveira (in memorian)”, afirmou a secretária, que também esteve à frente da reforma da Rádio e Secom da ALMT.

Foto: JLSIQUEIRA/ALMT

Na oportunidade, Botelho também batizou de Arnaldo Pereira Campos a Sala de Operações Técnicas da TVAL. Uma homenagem ao servidor-pioneiro que ajudou a criar a emissora e faleceu em 2020. Outro idealizador da TVAL, Wanderley Oliveira, falecido em 2021, vai nomear o espaço da redação, área técnica, pós-produção e administrativo.

Trajetória

Filho de Ângelo e Sebastiana Pereira Campos, Arnaldo nasceu em Tupaciguara, Minas Gerais. Chegou a Cuiabá em 1984, aos 19 anos, iniciando a trajetória profissional em renomados veículos de comunicação, como TV Gazeta (CNT), TV Cidade Verde (SBT), Rede Manchete e a produtora VT 1000. A vasta experiência tornou-o referência no setor audiovisual.

Em 2000, foi convidado a integrar a equipe de criação da TVAL, assumindo a liderança técnica da emissora e tornando-se um dos membros fundadores. Durante 19 anos, contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento da infraestrutura de excelência que ainda hoje caracteriza a TVAL. A competência técnica e postura respeitosa conquistaram a admiração de colegas e amigos.

Arnaldo, que faleceu em 3 de agosto de 2020, era casado com Alice Ojeda, com quem teve três filhos: Rafael, Letícia e Arnaldo Jr. Também deixou dois netos, João Vitor e Héctor, este último nascido após seu falecimento.

Fonte: ALMT – MT