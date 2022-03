Botelho visita Cáceres e recebe reivindicações

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Cumprindo agenda na Região Oeste de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho (União Brasil), presidente da Assembleia, visitou lideranças e conversou com moradores de Cáceres, na sexta-feira (18), antes de seguir para Lambari D´Oeste.

O deputado entregou emendas e convênios para ajudar o município, com emendas de R$ 150 mil para o Projeto Alma Vida; R$ 200 mil para o evento Cultural Gastronômico é mais dois convênios, sendo um de

R$ 200 mil para perfuração de dois poços artesianos para levar água potável aos assentamentos Facão Bom Jardim e Horizonte D´Oeste e outro de R$ 1,5 milhão para a pavimentação asfáltica de 1,5 km de ruas do bairro São Lourenço.

“Sigo firme conhecendo in loco as demandas do estado. Hoje com lideranças, estou visitando a Região Oeste. Nossa primeira parada foi em Cáceres onde conversamos com a viúva do professor Adriano Silva que foi um grande representante da Unemat, Anelisa Silva Sintra. Lá, recebi reivindicações dos vigilantes da Universidade do Estado de Mato Grosso que me pediram apoio à questão com a empresa onde prestaram serviços de vigilância há mais de um ano, mas não receberam seus diretos trabalhistas. Também estive no Corpo de Bombeiros Militar, que funciona em um prédio alugado. A boa notícia é que a prefeitura já se comprometeu a viabilizar e doar um terreno. Vou me empenhar para construção da nova sede”, assegurou Botelho.

Também concedeu entrevista na rádio Difusora de Cáceres e se comprometeu a viabilizar melhorias para a Saúde. Durante as reuniões na cidade, Botelho recebeu da prefeita Eliene Liberato Dias, pedido de apoio por mais pavimentação asfáltica, no distrito Vila Sadia. “Conte comigo prefeita, vamos trabalhar para Cáceres avançar ainda mais pela cidade”, garantiu.

Outra demanda que terá prioridade é a de levar água para todos moradores. O presidente Botelho fez uma visita na empresa Águas do Pantanal, autarquia criada há sete anos, que pretende, em 10 anos, realizar o saneamento básico em 90% do município. Atualmente, possui 25 mil ligações ativas que abastecem 27 mil famílias.