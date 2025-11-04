Botelho visita Escola Espírita Maria de Nazaré e reforça apoio à educação e projetos sociais

Na última sexta-feira (31) o deputado estadual Eduardo Botelho (União) visitou a Escola Espírita Maria de Nazaré, anexa à Sociedade Espírita Eurípedes Barsanulfo, em Várzea Grande. A instituição é reconhecida pelo trabalho educacional e social que desenvolve há anos, formando crianças e adolescentes com base em princípios morais, éticos e cristãos.

Botelho, que já destinou emenda parlamentar de R$ 50.000 para a compra de móveis e equipamentos da cozinha, fundamentais para o funcionamento da instituição. Visitou a unidade para avaliar novas demandas, especialmente voltadas à melhoria da estrutura física e aquisição de materiais didáticos e culturais.

Durante a visita, Botelho destacou a importância do trabalho realizado pela escola, que atende mais de 400 alunos com foco na formação integral e na construção de valores que contribuem para uma sociedade mais justa e solidária. “São mais de 400 crianças atendidas aqui, preparadas para o futuro, para serem bons cidadãos, cristãos e fazerem um bom trabalho pela sociedade, longe do crime. É um trabalho excepcional e exemplar. Já destinamos recursos para a construção da cozinha e queremos continuar ajudando, porque investir na educação é preparar o futuro da nossa sociedade”, afirmou o deputado.

O dirigente da Obra Social da Sociedade Espírita Eurípedes Barsanulfo, Marcos Roberto de Oliveira, ressaltou o alcance das ações desenvolvidas pela instituição. “Atendemos toda Várzea Grande, nossos trabalhos chegam a vários pontos da cidade. Costumo dizer que somos como uma teia de aranha: vamos onde não há o Cristo, para levar o Cristo a todo lugar”, destacou.

De acordo com a diretora Marli Dejandira Siisstrunk, a escola atende atualmente crianças e adolescentes de 4 a 14 anos, nas etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, e está em processo de implantação do Ensino Médio. “Trabalhamos com todos os conteúdos formais aliados ao conteúdo moral. Somos uma escola cristã, espírita, que busca desenvolver o amor ao próximo, o maior ensinamento do Mestre Jesus. Acreditamos que o aluno transformado de hoje é o cidadão melhor de amanhã”, enfatizou a diretora.

A unidade atende estudantes de cerca de 20 bairros da região, entre eles Capão Grande, Sousa Lima, Praia Grande e Mário Andreazza, em Várzea Grande. A escola também acolhe crianças com deficiência e transtornos de aprendizagem, em um trabalho que alia amor, paciência e dedicação. “Temos alunos autistas com laudo e outros em investigação, além de diversas crianças com dificuldades de aprendizado. Cada uma é atendida com carinho e respeito às suas particularidades”, completou a diretora.

“Com o início do ano letivo se aproximando, precisamos reforçar o material didático e apoiar os projetos culturais e artísticos, como a exemplo do Projeto Alquimia. O custo é alto, mas fazemos o possível para manter viva a arte e a criatividade das nossas crianças”, acrescentou.

Ela explicou que, além das atividades educacionais e culturais, a escola também realiza ações assistenciais voltadas às famílias dos alunos, como a distribuição de cestas básicas para mães em situação de vulnerabilidade.

Ao final da visita, Eduardo Botelho reafirmou seu compromisso com a educação e com os projetos sociais que transformam vidas em Mato Grosso. “Precisamos fortalecer parcerias entre o poder público e instituições como esta, que fazem um trabalho sério, de amor e dedicação. É assim que construiremos um futuro melhor para nossas crianças e para o nosso Estado”, concluiu o parlamentar.

Projeto Alquimia – Entre as iniciativas desenvolvidas pela escola, o Projeto Alquimia se destaca por oferecer 12 atividades extracurriculares, incluindo balé, teatro, coral, percussão, violino, teclado, judô, siriri, inglês, informática, entre outras atividades. O projeto envolve todos os alunos e culmina em uma grande apresentação no dia 16 de dezembro, reunindo familiares e comunidade.

