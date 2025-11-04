Política
Botelho visita Escola Espírita Maria de Nazaré e reforça apoio à educação e projetos sociais
Na última sexta-feira (31) o deputado estadual Eduardo Botelho (União) visitou a Escola Espírita Maria de Nazaré, anexa à Sociedade Espírita Eurípedes Barsanulfo, em Várzea Grande. A instituição é reconhecida pelo trabalho educacional e social que desenvolve há anos, formando crianças e adolescentes com base em princípios morais, éticos e cristãos.
Botelho, que já destinou emenda parlamentar de R$ 50.000 para a compra de móveis e equipamentos da cozinha, fundamentais para o funcionamento da instituição. Visitou a unidade para avaliar novas demandas, especialmente voltadas à melhoria da estrutura física e aquisição de materiais didáticos e culturais.
Durante a visita, Botelho destacou a importância do trabalho realizado pela escola, que atende mais de 400 alunos com foco na formação integral e na construção de valores que contribuem para uma sociedade mais justa e solidária. “São mais de 400 crianças atendidas aqui, preparadas para o futuro, para serem bons cidadãos, cristãos e fazerem um bom trabalho pela sociedade, longe do crime. É um trabalho excepcional e exemplar. Já destinamos recursos para a construção da cozinha e queremos continuar ajudando, porque investir na educação é preparar o futuro da nossa sociedade”, afirmou o deputado.
O dirigente da Obra Social da Sociedade Espírita Eurípedes Barsanulfo, Marcos Roberto de Oliveira, ressaltou o alcance das ações desenvolvidas pela instituição. “Atendemos toda Várzea Grande, nossos trabalhos chegam a vários pontos da cidade. Costumo dizer que somos como uma teia de aranha: vamos onde não há o Cristo, para levar o Cristo a todo lugar”, destacou.
De acordo com a diretora Marli Dejandira Siisstrunk, a escola atende atualmente crianças e adolescentes de 4 a 14 anos, nas etapas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, e está em processo de implantação do Ensino Médio. “Trabalhamos com todos os conteúdos formais aliados ao conteúdo moral. Somos uma escola cristã, espírita, que busca desenvolver o amor ao próximo, o maior ensinamento do Mestre Jesus. Acreditamos que o aluno transformado de hoje é o cidadão melhor de amanhã”, enfatizou a diretora.
A unidade atende estudantes de cerca de 20 bairros da região, entre eles Capão Grande, Sousa Lima, Praia Grande e Mário Andreazza, em Várzea Grande. A escola também acolhe crianças com deficiência e transtornos de aprendizagem, em um trabalho que alia amor, paciência e dedicação. “Temos alunos autistas com laudo e outros em investigação, além de diversas crianças com dificuldades de aprendizado. Cada uma é atendida com carinho e respeito às suas particularidades”, completou a diretora.
“Com o início do ano letivo se aproximando, precisamos reforçar o material didático e apoiar os projetos culturais e artísticos, como a exemplo do Projeto Alquimia. O custo é alto, mas fazemos o possível para manter viva a arte e a criatividade das nossas crianças”, acrescentou.
Ela explicou que, além das atividades educacionais e culturais, a escola também realiza ações assistenciais voltadas às famílias dos alunos, como a distribuição de cestas básicas para mães em situação de vulnerabilidade.
Ao final da visita, Eduardo Botelho reafirmou seu compromisso com a educação e com os projetos sociais que transformam vidas em Mato Grosso. “Precisamos fortalecer parcerias entre o poder público e instituições como esta, que fazem um trabalho sério, de amor e dedicação. É assim que construiremos um futuro melhor para nossas crianças e para o nosso Estado”, concluiu o parlamentar.
Projeto Alquimia – Entre as iniciativas desenvolvidas pela escola, o Projeto Alquimia se destaca por oferecer 12 atividades extracurriculares, incluindo balé, teatro, coral, percussão, violino, teclado, judô, siriri, inglês, informática, entre outras atividades. O projeto envolve todos os alunos e culmina em uma grande apresentação no dia 16 de dezembro, reunindo familiares e comunidade.
Site do Trófeu Parlamento já tem mais de 13 mil acessos
Com inscrições abertas, o 1º Prêmio ALMT de Jornalismo – Troféu Parlamento já atraiu o interesse de milhares de pessoas. Segundo dados da Secretaria de Comunicação (Secom) da Assembleia Legislativa, são mais de 13 mil visitas à página do concurso. Acesse neste link o site, onde estão o regulamento completo e as principais informações à cerca da premiação.
Ainda segundo os números da Secom, quase 9 mil pessoas (8.952) pessoas acessaram o site diretamente, ou seja, digitando o endereço completo. Já acessos vindos das redes sociais da Casa (Facebook e Instagram) somados são mais de 4 mil. Outra parte vem de buscas pelo site no Google e pelo link disponível na página principal da ALMT. Ao todo, foram contabilizadas 13.312 visitas até o início da tarde desta segunda-feira (3).
“É muito bom ver esse número expressivo. Isso demonstra o interesse dos nossos comunicadores em participar desse prêmio e em fazer essa aproximação com a Casa, divulgando o papel da Assembleia Legislativa junto ao povo mato-grossense. Espero que nos próximos dias a gente receba mais inscrições. Queremos mais profissionais e universitários colaborando para o sucesso da primeira edição do Troféu Parlamento”, comentou o secretário adjunto de Comunicação da ALMT, José Marques.
1º Prêmio ALMT de Jornalismo (Troféu Parlamento) – A realização do concurso faz parte das comemorações dos 190 anos do Parlamento estadual. O objetivo é reconhecer o trabalho da imprensa mato-grossense, valorizando o papel dos jornalistas na promoção da cidadania, no controle social e na divulgação das ações legislativas.
O tema desta edição é “A Assembleia Legislativa na vida do povo mato-grossense”. Os trabalhos devem mostrar o impacto das ações do poder legislativo estadual no cotidiano da população. São cinco categorias: Telejornalismo, Reportagem em Texto, Radiojornalismo, Fotojornalismo e Universitário.
Premiação – Os três melhores trabalhos de cada categoria serão premiados:
1º lugar: R$ 20.000,00 + Troféu Parlamento;
2º lugar: R$ 10.000,00 + placa de homenagem;
3º lugar: R$ 5.000,00 + placa de homenagem.
Chico Guarnieri defende consórcios intermunicipais para modernizar gestão pública em Mato Grosso
Modernizar Mato Grosso e torná-lo referência em cidades inteligentes. Essa é a meta que orienta as reuniões da Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação, liderada pelo deputado estadual Chico Guarnieri (PRD). Desta vez, o parlamentar levou o debate a Campo Novo do Parecis, onde autoridades locais, lideranças políticas, secretários e representantes da sociedade civil se reuniram para discutir a criação de um consórcio intermunicipal voltado à inovação e ao desenvolvimento tecnológico.
Durante a reunião, realizada na última quinta-feira (30), o deputado Chico Guarnieri destacou que a tecnologia e a inovação são fundamentais para o desenvolvimento das cidades e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ele ressaltou que, quando aplicadas à gestão pública, essas ferramentas tornam os processos mais ágeis e aproximam o cidadão das informações e dos serviços oferecidos pelo poder público.
Segundo ele, a proposta tem como objetivo unir esforços entre municípios da região para desenvolver soluções tecnológicas e promover o uso da inovação como ferramenta de gestão e de melhoria dos serviços públicos. Essa mesma discussão já foi levada anteriormente a Barra do Bugres e Nova Olímpia, com a finalidade de construir um modelo de cooperação regional que facilite o acesso a tecnologias, equipamentos e serviços modernos.
“Em Campo Novo realizamos a terceira reunião da frente parlamentar. Vamos ouvir ainda mais municípios do Estado de Mato Grosso, mais regiões desse consórcio que pretendemos formar com vários municípios, promovendo a integração entre diversos consórcios. Estamos ouvindo demandas e nosso objetivo é finalizar toda essa ação no segundo semestre de 2026, conversando com prefeitos, vereadores, lideranças, secretários e toda a sociedade. É isso que também fizemos em Campo Novo, levando essa proposta de formalização de consórcios de tecnologia e inovação em Mato Grosso”, afirmou o parlamentar.
O deputado Chico Guarnieri ressaltou que os consórcios intermunicipais representam uma estratégia eficiente para fortalecer cidades menores e permitir que elas compartilhem soluções de forma econômica e integrada.
“Essa é a terceira reunião de muitas outras que vamos fazer. Estamos propondo a criação do consórcio intermunicipal para ajudar municípios que não têm condições de acessar essa tecnologia. O consórcio surge para possibilitar essa parceria, com o apoio da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, tornando a tecnologia acessível a todos os municípios. Diversas políticas públicas poderão ser acessadas através dessa estrutura, proporcionando melhorias, segurança e facilitando o acesso da população aos serviços”, complementou o deputado.
A secretária municipal de Saúde de Campo Novo do Parecis, Cleide Maria Anzil, destacou a importância da iniciativa para o município e para toda a região.
“Tecnologia melhora a vida das pessoas, especialmente na área da saúde, onde já temos experiências implantadas por meio do Saúde Digital do Estado. A tecnologia facilita o acesso a informações e contribui na logística de diversos setores. Parabéns ao deputado pela iniciativa e a todos os envolvidos nesse processo de avanços que são fundamentais”, disse.
O prefeito de Campo Novo, Edilson Piaia (PL), também ressaltou o impacto positivo da pauta.
“Recebemos o deputado Chico Guarnieri, que veio falar sobre inovação e tecnologia. É muito importante debater sobre esse assunto, que poderemos implantar em nosso município, oferecendo melhorias para os munícipes, principalmente no que diz respeito à tecnologia, que hoje está presente em todos os setores e áreas”, declarou.
Marcaram presença na reunião o secretariado da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, as secretárias de Assistência Social, Claudirene Patrício Piaia, de Finanças, Odila Roberto, os secretários de Infraestrutura, Rodolpho Krampe, de Administração, Cézar Azevedo, Desenvolvimento, Márcio Nascimento e de Esportes e Lazer, Jhonatta Luiz Romano, além do vereador Elias Barriga (PRD). Além de Cristiane Biava, presidente da Subseção campo-novense da Ordem dos Advogados do Brasil. Joilson Enfermeiro (PSDB), vice-presidente da Câmara Municipal de Sapezal.
A Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação seguirá percorrendo outras regiões do estado, ampliando o diálogo e consolidando a proposta de consórcios que integrem municípios em torno de projetos tecnológicos e de inovação. Segundo o deputado, o objetivo é tornar Mato Grosso um estado referência em cidades inteligentes, gestão pública moderna e políticas públicas sustentadas pela inovação.
FPTI – Instalada em maio deste ano, a Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação (FPTI), leva para os municípios o debate sobre o consórcio intermunicipal. Criada para discutir, propor e apoiar leis, regulamentações e políticas públicas voltadas para o fortalecimento do setor de tecnologia e inovação em Mato Grosso, é composta também pelos deputados Beto Dois a Um (PSB), Diego Guimarães (Republicanos), Elizeu Nascimento (PL), Fábio Tardin (PSB), Thiago Silva (MDB) e Júlio Campos (União).
