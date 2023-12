BR-163 sobe 80 posições no ranking de melhores rodovias após Governo de MT assumir concessão

Os investimentos do Governo de Mato Grosso em obras e manutenção na BR-163/364, após assumir a concessão, refletiram no resultado positivo na Pesquisa CNT de Rodovias 2023. A rodovia recebeu classificação como “Boa” no estado geral e no pavimento, demonstrando uma evolução em comparação com a pesquisa de 2022, em que foi apontada como “Regular”.

O trecho da BR-163 em Mato Grosso subiu 80 posições no ranking geral das rodovias avaliadas, passando da 213ª posição (em 2022) para a 133ª entre as 520 vias percorridas e inspecionadas.

Outro dado que demonstra a melhoria no pavimento da BR-163 no Estado é a avaliação da Condição de Rolamento, citada como 100% adequada.

Este ano ocorreu a troca de controle acionário da concessão da BR-163 e a Nova Rota do Oeste passou a ter como acionista a MT Par, empresa de economia mista do Governo de Mato Grosso, que investe R$ 1,6 bilhão para garantir obras de melhoria na BR-163.

O diretor presidente da Nova Rota do Oeste, Luciano Uchoa, frisa que a Pesquisa CNT vem para certificar o esforço e empenho da Concessionária em melhorar a logística em Mato Grosso, por meio de investimentos do Governo de Mato Grosso na manutenção e recuperação de todo o trecho sob concessão da BR-163 e na retomada das obras de duplicação a partir do Posto Gil (km 507, em Diamantino).

“Recebemos esse resultado com satisfação, visto que a Pesquisa CNT é um balizador. Reconhecemos que ainda temos muito trabalho pela frente e estamos empenhados em atender todos os parâmetros de qualidade que uma rodovia, como a BR-163, merece. Não tenho dúvida que muito em breve, o trecho estará ainda melhor”, comentou.

Já foram recuperados todo o segmento da BR-163/364 e BR-070 (Rodovia dos Imigrantes), de Cuiabá a Sinop; retomada a duplicação do norte da BR-163, entre Posto Gil e Nova Mutum; realizadas obras na BR-364, entre Jaciara e Rondonópolis; e está sendo feita a manutenção da BR-163 ao sul de Mato Grosso, em Rondonópolis.

Além disso, a Concessionária finaliza a contratação de mais um pacote de duplicação (entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde) e os projetos da duplicação da Rodovia dos Imigrantes e transformação da travessia urbana de Sinop.

Pesquisa

A pesquisa foi divulgada pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) e Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) sobre a infraestrutura rodoviária do país.

Na 26ª edição da pesquisa, as instituições percorreram e avaliaram 111.502 quilômetros de rodovias pavimentadas, sendo 67.659 quilômetros da malha federal (BRs) e a 43.843 quilômetros dos principais trechos estaduais. O estudo classifica os locais avaliados em Ótimo, Bom, Regular, Ruim ou Péssimo. A análise do Estado Geral compreende três principais características da malha: Pavimento, Sinalização e Geometria da Via.