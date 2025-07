Brasil avança na vacinação de crianças e adolescentes com 1 milhão de doses aplicadas nas escolas

Com mais de um milhão de doses aplicadas nas escolas de 4,1 mil municípios, o Brasil avança na cobertura vacinal de crianças e adolescentes. Referente ao primeiro semestre de 2025, o balanço inédito, divulgado nesta quarta-feira (16) pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, faz parte das ações do Programa Saúde na Escola (PSE), que promove vacinação de estudantes de até 15 anos no ambiente escolar. Pela primeira vez, a iniciativa, realizada anualmente pelos ministérios da Saúde e da Educação, registra dados com recorte das doses aplicadas no espaço educacional, o que representa uma inovação no acompanhamento vacinal.

A mobilização nacional deste ano, realizada dentro das escolas, alavancou a aplicação de doses no país. Em abril, foram registradas 212,1 mil doses aplicadas em crianças e adolescentes, ou seja, 10 vezes mais que as realizadas no mês anterior (20,6 mil). Já o mês de maio responde pelo pico de 583,7 mil doses, o que representa mais de 25 vezes em relação a março.

“Estamos mostrando que já começamos a recuperar esse grande esforço de salvar vidas no Brasil, por meio do nosso Programa Nacional de Imunizações (PNI). Ultrapassamos um milhão de crianças vacinadas nas escolas. Além disso, das 16 vacinas do calendário nacional, tivemos aumento em 15 e apenas uma manteve-se estável. Até o final do ano, continuaremos intensificando nossas ações de vacinação”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Vinte e cinco tipos de vacinas do calendário nacional – como HPV, BCG, Covid-19, dengue, febre amarela, meningite, influenza, poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola e outras doenças imunopreveníveis – já foram aplicadas em ambiente escolar em estudantes de 4,1 mil municípios, ou seja, 74% das cidades brasileiras.

“Em nome da Unicef, parabenizo o Ministério da Saúde pelos avanços na imunização de crianças e adolescentes no Brasil. Sem sombra de dúvida, o país é uma referência mundial. Como foi apresentado aqui, o Brasil já alcançou a meta de cobertura de alguns imunizantes importantes para a infância e a adolescência. Parabenizo, também, pelas estratégias utilizadas, não apenas pelo microplanejamento, mas por todo o esforço de envolver a educação junto com a saúde”, afirmou a chefe de Saúde e Nutrição da Unicef no Brasil, Luciana Phebo.

Avanços na cobertura vacinal no Brasil

O avanço da vacinação entre crianças e adolescentes também se reflete fora do ambiente escolar.

Em 2025, o Brasil registrou aumento na cobertura de 15 das 16 vacinas do calendário nacional, revertendo o cenário de queda desde 2016. Esse progresso foi possível graças à retomada do Programa Nacional de Imunizações (PNI), às grandes mobilizações nacionais – como o Dia D – e à garantia do abastecimento de imunizantes em todo o país.

O aumento da cobertura das 15 vacinas se refere ao primeiro quadrimestre de 2025 na comparação ao mesmo período de 2024:

Tríplice Viral D1: de 86,59% para 91,86%

Pneumo10 (1º reforço): de 80,66% para 89,13%

Meningocócica C (1º reforço): de 72,50% para 88,35%

BCG: de 63,59% para 88,29%

Pneumo10 (dose inicial): de 79,65% para 85,93%

Hepatite B (<30): de 63,50% para 84,93%

Meningo C: de 69,72% para 84,31%

Penta: de 82,37% para 84,22%

Rotavírus: 79,20% para 82,34%

VOPb: de 74,14% para 79,34%

Febre Amarela: 72,59% para 78,88%

Hepatite A: de 71,75% para 78,17%

DTP (1º reforço): de 74,49% para 81,97%

Tríplice Viral (dose de reforço): de 61,62% para 72,89%

Varicela: de 64,12% para 67,5%

Vale destacar que, no ano passado, o Brasil recebeu a certificação de eliminação do sarampo como problema de saúde pública (título perdido em 2019) em vista desses avanços, especialmente da vacina tríplice viral, que ultrapassou a meta de 95% de cobertura nacional em 2024, considerando todo o ano.

Vacinação contra HPV também avança no Brasil

O Brasil ampliou a vacinação contra HPV na população entre 9 e 14 anos. Em meninas, a cobertura aumentou para 82,77% em 2024 na comparação com 78,38% em 2022. Já nos meninos, esse percentual foi ampliado para 67,21% em 2024 contra 45,43% em 2022.

“Vocês estão aqui, vivos, sem paralisia infantil e muitos sem nunca terem tido sarampo porque, um dia, seu pai ou sua mãe levou você para vacinar, enfrentando, muitas vezes, situações muito mais difíceis para isso”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao reforçar a importância do papel dos pais, das mães e dos responsáveis na vacinação dos filhos.

Também contribuíram para o avanço da vacinação e da qualificação dos dados no país as ações de vacinação microplanejadas e adaptadas à realidade de cada região, o combate à desinformação e as melhorias nos sistemas de informação e no registro das doses.

Adesão histórica do Programa Saúde na Escola

Em 18 anos de existência, o Programa Saúde na Escola – que oferece um conjunto de ações de saúde e educação – teve uma adesão histórica no ciclo 2023/2024, alcançando 5.544 municípios, o que representa 99% do total no Brasil. A iniciativa tem foco no atendimento de quase 110 mil instituições de ensino, sendo 80% delas públicas. Com essa estratégia, mais de 4,3 milhões de estudantes passaram a ter acesso ao programa na comparação com 2022.

Para fortalecer as ações, o Ministério da Saúde repassou R$ 150 milhões para estados e municípios, com foco na ampliação da cobertura vacinal, redução de doenças imunopreveníveis, além de ações de combate à desinformação e conscientização. A vacinação é fundamental para proteção à saúde das crianças e adolescentes.

Fonte: Ministério da Saúde