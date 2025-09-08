Saúde
Brasil dá passo decisivo rumo à certificação internacional de eliminação da transmissão vertical do HIV
O Brasil dá um passo decisivo rumo à certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública. A Equipe Regional de Validação da Organização Pan Americana de Saúde (OPAS/OMS) esteve no país entre 18 e 22 de agosto para checar, em campo, as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) que sustentam o pedido brasileiro pela certificação. A agenda incluiu visitas a serviços em Porto Alegre e Santa Cruz do Sul (RS), São Paulo (SP), Salvador (BA), Anápolis (GO), Brasília (DF), Ariquemes e Cacoal (RO).
Os resultados mais recentes mostram que o país está preparado para este reconhecimento: em 2023, a taxa de transmissão do HIV de mãe para bebê ficou abaixo de 2% e a incidência da infecção em crianças foi inferior a 0,5 caso por mil nascidos vivos. A mortalidade por aids caiu para 3,9 por 100 mil habitantes, a menor desde 2013. Nos anos de 2023 e 2024, o Brasil superou 95% de cobertura de pelo menos uma consulta de pré-natal, de testagem de HIV em gestantes e de tratamento das gestantes que vivem com HIV. A prevenção também avançou, com 184.619 pessoas em uso de PrEP em 2025 e a ampliação dos testes rápidos “duo” para HIV e sífilis no pré-natal, acelerando o diagnóstico e o cuidado.
“O caminho até aqui foi construído com planejamento, ciência e participação social”, afirmou o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em 3 de junho de 2025, durante a abertura do XV Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, XI Congresso Brasileiro de Aids e VI Congresso Latino-Americano de IST/HIV/Aids, no Rio de Janeiro, quando entregou à OPAS/OMS o Relatório de Validação que embasa o pedido de certificação do Brasil.
Após análise técnica, o país foi considerado apto a avançar no processo. Nos dias 13 e 14 de agosto, ocorreram reuniões virtuais com a Equipe Regional de Validação, quando o Ministério detalhou as ações conduzidas de forma tripartite, com participação de estados e municípios, comunidade científica, sociedade civil e instituições parceiras. As discussões seguiram os quatro eixos exigidos pela certificação: programas e serviços de saúde; vigilância epidemiológica e qualidade dos dados; capacidade diagnóstica e qualidade dos testes; e direitos humanos, igualdade de gênero e participação comunitária.
A agenda no Brasil aprofunda essa checagem em campo. Três equipes da OPAS/OMS validam dados e rotinas assistenciais, ouvindo profissionais, gestores e usuários do SUS nos territórios. Essa mobilização nacional integra o compromisso do Brasil com a eliminação da transmissão vertical de HIV, sífilis, hepatite B, doença de Chagas e HTLV, apoiado pelo Pacto Nacional para a Eliminação da Transmissão Vertical (pactuado em 2022) e pelo Programa Brasil Saudável, que estabelece metas até 2030.
O esforço também já gera resultados locais: o Brasil adaptou o processo internacional para certificações subnacionais e, hoje, 151 municípios e sete estados alcançaram algum tipo de certificação ou selo. São 228 certificações municipais vigentes — 139 relativas à transmissão vertical do HIV — e 10 certificações no âmbito estadual. Para 2025, estão previstas novas concessões em cerca de 70 municípios e 10 estados, estimulando a qualificação da linha de cuidado materno-infantil em todo o país.
Amanda Milan
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Ministério da Saúde ouve gestores municipais e profissionais sobre desempenho do Mais Médicos
O Mais Médicos inicia hoje (8/9) a pesquisa de satisfação para avaliar a qualidade do programa. A coleta de dados é direcionada para gestores municipais e profissionais ligados a iniciativa e ficará disponível até 8 de outubro, com o intuito de reunir informações para o aprimoramento das políticas de provimento no Brasil. O questionário vai ajudar o Ministério da Saúde a entender cada vez mais as expectativas em relação ao programa e as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
A pesquisa é realizada anualmente e busca ouvir o público que está diretamente envolvido com a gestão local, além dos médicos que integram as equipes de trabalho do programa Mais Médicos, para compreender os impactos da ação, identificar oportunidades de melhoria, entender com tem sido a experiência do profissional, bem como auxiliar a tomada de decisão.
“A pesquisa é rápida e fácil de responder e todas as informações compartilhadas serão mantidas em total sigilo. A ideia é criar um ambiente seguro, onde gestor e profissional se sintam confortáveis. Nosso intuito é ouvir os atores envolvidos com o Mais Médicos, seguindo com a equipe e o atendimento mais fortalecidos”, pontua a diretora de Gestão e Provimento Profissional para o SUS (DEGEPS) do Ministério da Saúde, Aíla Vanessa de Sousa.
Para o gestor, o questionário é dividido em eixos que avaliam sua percepção sobre o desempenho dos profissionais do Mais Médicos, a formação oferecida, o impacto do programa no território e a relação com as instâncias de gestão. Além disso, o formulário solicita informações sociodemográficas que ajudarão a entender melhor o perfil da população, dos profissionais que fazem parte do programa e da experiência do município em relação ao programa.
Já para o médico, a pesquisa quer saber como tem sido a sua experiência de trabalho. O questionário está dividido em partes que medem quanto o profissional recomenda o Mais Médicos e a unidade de saúde – na qual ele está atuando, para outros colegas de profissão. O objetivo é avaliar o nível de satisfação do médico em diferentes aspectos da atuação.
Victor Almeida
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde promove webinário sobre monitoramento de agrotóxicos em água para consumo humano
A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), promoveu, na tarde da última sexta-feira (5), o webinário “Monitoramento de Agrotóxicos em Água para Consumo Humano: como elaborar um plano de amostragem e ações a serem desenvolvidas diante dos resultados das análises”. A iniciativa teve como foco orientar profissionais que atuam na vigilância da qualidade da água para consumo humano em todo o país, reforçando as ações de proteção à saúde da população frente à contaminação por agrotóxicos. Mais de 500 pessoas participaram ativamente da formação.
O evento, voltado para técnicos e profissionais dos estados, municípios e do Distrito Federal, integra as ações dos programas Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) trouxe para o centro das discussões o monitoramento da presença de resíduos de agrotóxicos na água como etapa essencial para avaliar possíveis rotas de exposição humana a essas substâncias. Para os especialistas que expuseram as temáticas, com base nessa avaliação é possível minimizar riscos e garantir a segurança sanitária da água distribuída à população.
Ao realizar a abertura da formação on-line, a coordenadora-geral de Vigilância em Saúde Ambiental, Eliane Ignotti, alertou para a importância de as ações serem realizadas com foco na proteção da saúde e devidamente registradas nos sistemas disponíveis. “O assunto é muito sério. É um desafio monitorar agrotóxico em água para consumo humano em todo o território nacional. Imaginem as diferenças que temos nos territórios, as diferenças em tecnologias, em capacidades técnicas nos diferentes municípios. Vencidas essas etapas e tendo os resultados das análises, precisamos inserir esses dados nos sistemas de informação”, reforçou.
A programação contou com palestras de três consultores técnicos do Vigiagua: Ágata Dias, que abordou a elaboração do Plano de Monitoramento de Agrotóxicos na Água; Fernanda Queiroz, que tratou da interpretação dos resultados das análises e da atuação da vigilância diante dos achados; e Bruno Ramos, que apresentou o Painel Vigiagua, uma ferramenta de apoio à gestão e análise de dados. Foi disponibilizado, ainda, o link da publicação “Diretrizes para o monitoramento de agrotóxicos em água para consumo humano”.
Segundo a organização, espera-se que as informações apresentadas no webinário possam contribuir para que os profissionais estejam aptos a elaborar planos de amostragem representativos, baseados em critérios de risco, além de interpretar corretamente os resultados das análises laboratoriais e desenvolver ações necessárias diante desses diferentes resultados. A expectativa é que as equipes de vigilância adotem medidas eficazes para minimizar os impactos dos agrotóxicos na saúde da população, em conformidade com as diretrizes técnicas e a norma nacional de qualidade da água para consumo humano.
Suellen Siqueira
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
