Saúde
Brasil e França reforçam cooperação científica em saúde em encontro internacional em Fortaleza
A parceria histórica entre Brasil e França no campo da saúde ganhou novo fôlego nesta quarta-feira (1º) com a abertura do 31º Seminário Técnico-Científico e da 9ª Jornada Científica da Agência Nacional de Pesquisa sobre HIV e Hepatites Virais – Doenças Infecciosas Emergentes (ANRS MIE) Brasil-França, em Fortaleza (CE). O encontro, que segue até o dia 3 de outubro, reúne pesquisadores, gestores, profissionais de saúde e representantes da sociedade civil e de organismos internacionais para discutir estratégias conjuntas em HIV/aids, hepatites virais, tuberculose, coinfecções e vigilância em saúde.
Com papel central na programação, o Ministério da Saúde do Brasil, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), destacou a importância do evento para enfrentar desafios que não conhecem fronteiras. “Este encontro reafirma nosso compromisso com a ciência e com a cooperação internacional, fundamentais para enfrentar os desafios atuais e futuros da saúde global”, afirmou a secretária da SVSA, Mariângela Simão.
O seminário também foi apontado como uma oportunidade de ampliar laços institucionais e impulsionar pesquisas conjuntas. Para o diretor do Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Draurio Barreira, a cooperação internacional é decisiva para o avanço de temas estratégicos. “A cooperação entre Brasil e França nos permite avançar em temas prioritários para os dois países, como o controle das infecções sexualmente transmissíveis e a ampliação do acesso a tratamentos inovadores”, destacou.
Além de debater infecções transmissíveis, os participantes vão discutir os efeitos das mudanças climáticas e da mobilidade populacional na dinâmica das doenças, bem como estratégias para ampliar o acesso equitativo à prevenção e ao tratamento.
Segundo Draurio, essa troca de experiências é essencial para aprimorar as respostas do sistema de saúde brasileiro. “Compartilhar evidências científicas e práticas de sucesso é essencial para construirmos respostas mais robustas e integradas às necessidades da população”, acrescentou.
Para Mariângela Simão, a ciência deve ser entendida não apenas como produção de conhecimento, mas como instrumento de solidariedade e transformação social. “Cooperar é a única forma de avançarmos em direção a sistemas de saúde mais resilientes e inclusivos, capazes de proteger vidas diante de crises presentes e futuras”, ressaltou.
Ao longo dos três dias, o seminário e a jornada científica vão abordar temas estratégicos, como inovações tecnológicas para o diagnóstico e tratamento de HIV, tuberculose, hepatites virais e outras ISTs; novas abordagens para a atenção à população migrante; políticas públicas de eliminação dessas doenças; o papel da sociedade civil no enfrentamento dos agravos; e experiências de cooperação técnica entre Brasil e França. A programação inclui ainda debates sobre financiamento em pesquisa, oportunidades para jovens investigadores e os desafios das doenças infecciosas emergentes na Amazônia e na fronteira com a Guiana Francesa.
João Moraes
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
ARTIGOS & OPINIÕES
Dislipidemia: o inimigo silencioso do coração
Por Max Wagner de Lima*
Você sabia que grande parte dos infartos, derrames e problemas nas artérias poderia ser evitada? Um dos principais vilões por trás dessas doenças é a dislipidemia — quando há alterações no colesterol ou triglicérides que aumentam a formação de placas de gordura nas artérias.
O problema é que, na maioria das vezes, ela não causa sintomas. Por isso é chamada de “inimigo silencioso”.
A nova Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025 trouxe informações que todos precisam conhecer.
O que é dislipidemia?
É o aumento ou desequilíbrio das gorduras no sangue — em especial do colesterol LDL (o famoso “colesterol ruim”). Quando ele está alto, favorece a formação de placas dentro das artérias, um processo chamado aterosclerose. Com o tempo, essas placas podem entupir vasos do coração (infarto), do cérebro (AVC) ou de outras regiões do corpo.
O que a ciência mostra hoje
As pesquisas são claras: quanto mais baixo o LDL, menor o risco de eventos cardiovasculares. A nova diretriz brasileira reforça números que chamam a atenção:
• Quem já teve infarto, AVC ou possui alto risco cardiovascular deve ter o LDL abaixo de 55 mg/dL.
• Em quem já apresentou um segundo evento em pouco tempo, a meta é ainda mais ousada: menos de 40 mg/dL.
• Pessoas com risco alto, mesmo sem infarto prévio, devem buscar menos de 70 mg/dL.
• Já os que estão em risco intermediário ou baixo têm metas de 100 mg/dL e 130 mg/dL, respectivamente.
Além do colesterol
A diretriz também lembra que outros marcadores importam:
• ApoB e Lp(a), exames que podem indicar risco aumentado mesmo quando o colesterol parece “normal”.
• A circunferência abdominal é hoje vista como um marcador de risco mais relevante que apenas o peso na balança.
O que isso significa para você
A mensagem é clara: não basta “fazer check-up” uma vez por ano.
É preciso construir uma rotina de saúde, com:
• Alimentação balanceada (menos ultraprocessados, mais vegetais e proteínas de qualidade).
• Atividade física regular (150 minutos semanais já fazem diferença).
• Sono de qualidade (7–8 horas).
• Controle do estresse (respiração, espiritualidade, autocuidado).
• Acompanhamento médico regular para ajustes de metas, exames e, quando necessário, uso de medicamentos seguros e eficazes.
A mensagem da diretriz para todos nós
A nova diretriz não é apenas para médicos. Ela nos lembra de algo fundamental: a aterosclerose começa cedo, evolui em silêncio e pode ser evitada. Cada escolha diária é um tijolo na construção de uma vida plena, longe de internações, medicamentos em excesso e limitações.
No fim, o que protege seu coração não é apenas o remédio prescrito, mas a ROTINA que você constrói todos os dias.
Dr. Max Wagner de Lima – Cardiologista
CRM 6194 | RQE 2308
Saúde
Fórum no Senado debate inovação e tecnologia na área da saúde
O Ministério da Saúde participou, nesta terça-feira (30), do XVI Fórum Nacional de Inovação Tecnológica em Saúde no Brasil, realizado no Senado Federal, em Brasília (DF). Com o objetivo de debater o fortalecimento de políticas públicas de promoção da inovação em saúde no país, o evento reuniu autoridades e especialistas no assunto. A mesa de abertura contou com a participação da titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics) do Ministério da Saúde, Fernanda De Negri.
Durante a solenidade, a secretária destacou a importância de articular políticas e ações que promovam a soberania e a qualidade de vida da população brasileira, por meio da adoção de um conjunto de instrumentos regulatórios, da regulamentação da pesquisa clínica, do financiamento direto de pesquisas sobre câncer, saúde da mulher e outros temas, além do uso do poder de compra do governo e da promoção de parcerias para o desenvolvimento industrial nacional no setor da saúde, entre outras iniciativas.
“Para o Ministério da Saúde, além de gerar emprego e renda para o país, a inovação é um meio para ter mais tecnologia à disposição da população, mais saúde nos municípios e mais qualidade na vida das pessoas”, afirmou Fernanda De Negri. A secretária também ressaltou que o desenvolvimento de tecnologias no país pode resultar em diversos outros ganhos, como o fortalecimento da indústria nacional, a redução de preços e da dependência de produtos externos, dando mais sustentabilidade ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Fernanda também afirmou que o Brasil pode desenvolver mais ações no campo da transferência de tecnologia. “A gente está desenhando um programa de inovação radical em fármacos. A ideia é mobilizar recursos de infraestrutura e de pessoal, colocar recursos do Ministério da Saúde para financiar infraestrutura laboratorial em instituições de pesquisa para produzir novos medicamentos, com base na diversidade genética brasileira”, concluiu.
Além da titular da Sectics/MS, a cerimônia de abertura contou com a participação de representantes da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes/MS), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), do Instituto Brasileiro de Ação Responsável e da Câmara dos Deputados.
Ubirajara Rodrigues
Ministério da Saúde
Fonte: Ministério da Saúde
Sancionada lei que institui Dia das Mães e Dia dos Pais nas escolas públicas
Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade
Mutirão Eleitoral retorna ao Pedra 90, em Cuiabá, para ampliar cadastramento biométrico
Contas de Juara e Nova Canaã do Norte recebem parecer favorável do TCE-MT
Encontro debate avanços e desafios do Serviço de Acolhimento Familiar em Mato Grosso
Segurança
Polícia Civil prende quatro envolvidos suspeitos de participação em roubo com restrição de liberdade
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (1º.9), quatro suspeitos...
Polícia Civil esclarece homicídio e ocultação de cadáver em Sinop
A Polícia Civil elucidou, em rápida ação investigativa, o crime de homicídio e ocultação de cadáver ocorrido na cidade de...
Polícia Civil e Abin deflagram operação conjunta contra apologia ao nazismo em Mato Grosso
A Polícia Civil de Mato Grosso, em parceria com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deflagrou na manhã desta quinta-feira...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Terceira edição do Sinop Sustentável debate produção orgânica, agroecologia e futuro saudável
-
Política7 dias atrás
Segunda etapa das metas físicas apresentadas na ALMT inclui pastas da saúde, educação e infraestrutura
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia a chegada de mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões para 899 novas unidades públicas de saúde
-
CIDADES6 dias atrás
Ribeirãozinho recebe R$ 350 mil em recurso de emenda para a Saúde
-
Saúde6 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento do médico Almícar Tanure
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura debate com população investimentos em políticas públicas para 2026
-
Várzea Grande7 dias atrás
Prefeitura de Várzea Grande prepara pacote de obras em parceria com União, Estado e emendas parlamentares
-
Brasil2 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI