Brasil exportou R$ 6 bilhões em frutas em 2023

por EdEn Conteúdos

O conceito de sustentabilidade no agronegócio envolve um modelo de produção que atende às necessidades econômicas, sociais e ambientais da agricultura e pecuária. Conforme a definição da Organização das Nações Unidas (ONU), sustentabilidade é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas.

No agronegócio, isso se traduz em equilibrar a proteção ambiental, o uso responsável dos recursos naturais e a geração de resultados benéficos para todos os envolvidos, incluindo produtores, trabalhadores rurais, governos e empresas. O objetivo é atender à demanda de produção e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Os pilares da sustentabilidade são cruciais para entender esse conceito no contexto do agronegócio. O primeiro pilar, a sustentabilidade ambiental, foca em reduzir os impactos negativos das atividades agrícolas no meio ambiente, como a poluição do solo e da água. Isso inclui práticas que conservam a biodiversidade e utilizam recursos naturais de maneira eficiente.

O segundo pilar é a sustentabilidade social, que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas no campo e dos consumidores. Isso engloba a proteção dos direitos humanos, segurança alimentar, responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais.

Por fim, o pilar econômico se refere à sustentabilidade financeira do setor, buscando retornos sustentáveis por meio de práticas que otimizam a produção e aumentam os lucros. Isso significa usar recursos de forma inteligente, combinando-os com tecnologia para reduzir custos e aumentar a lucratividade.

A importância da sustentabilidade no setor agrícola é ampla. Com o crescimento previsto da população mundial, segundo a FAO, até 2050, a demanda por alimentos também aumentará. A sustentabilidade garante a conservação dos recursos naturais, melhora as condições de trabalho no campo e promove a produção de alimentos saudáveis.

No Brasil, um país com vasta terra agrícola, a sustentabilidade no agronegócio é especialmente relevante. Em 2022, o valor bruto da produção agropecuária foi de R$ 1,19 trilhões. O Brasil também se destaca na redução de emissões de gases de efeito estufa durante a produção agropecuária.

Quase 70% das propriedades agrícolas brasileiras já utilizam alguma forma de tecnologia, conforme dados da Secretaria Executiva da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP). Além disso, iniciativas governamentais como o Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC) têm fomentado práticas sustentáveis, evidenciando a importância da tecnologia como um facilitador para a sustentabilidade no agronegócio.

A inovação e a adoção de conceitos como “agricultura digital” e “agricultura 4.0“, por exemplo, estão permitindo que o setor agrícola produza mais em menos espaço, usando tecnologias como adubos orgânicos e extratos pirolenhosos. Essa evolução é essencial para o futuro sustentável do agronegócio.