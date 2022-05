Brasil negocia compra de fertilizantes na Jordânia, Egito e Marrocos

Visita à Sensefly, empresa que fabrica drones voltados ao setor rural

Brasília (06/05/2022) – O coordenador de Inovação do Sistema CNA/Senar, Matheus Ferreira, integrou a delegação brasileira que fez uma visita técnica à Suíça nesta semana para conhecer sistemas produtivos sustentáveis; processos de fabricação artesanais de queijos e centros de inovações tecnológicas.

A viagem, que ocorreu do dia 1º a 6 de maio, foi promovida pela Embaixada da Suíça no Brasil e pelo Departamento Federal de Assuntos Estrangeiros Suíço. Os integrantes da delegação tiveram compromissos em Berna, Zurique e na região de Gruyère.

Para o coordenador do Sistema CNA/Senar, a experiência possibilitou identificar uma gama de oportunidades. “Observamos uma série de sinergias e convergências entre os dois países. Retornaremos ao Brasil com conversas encaminhadas junto aos centros de inovação e pesquisa suíços, em temas relevantes para o setor rural no Brasil”.

Na capital Berna, a comitiva se reuniu com o embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, com a embaixadora do Brasil no País, Claudia Buzzi, e representantes de órgãos do governo suíço para tratar de relações bilaterais, agricultura, comércio e sustentabilidade. A comitiva brasileira ainda assistiu à apresentação da rede global Swissnex, que conecta a Suíça e o mundo em educação, pesquisa e inovação.

O grupo também visitou o Agroscope, centro suíço de excelência em pesquisa agrícola, para conhecer projetos na área de pecuária leiteira com gerenciamento eficiente de nutrientes e baixa emissão de carbono; estudos de produção suína sustentável, além do projeto PestiRed que estimula o uso de defensivos agroecológicos.

Em Zurique, a programação se aprofundou em temas relacionados à inovação e tecnologia, com idas à Universidade de Zurique, onde a delegação conheceu projetos voltados para a segurança alimentar e outras soluções para superar os desafios globais nessa área.

Outro local visitado foi a Fazenda Inteligente. “Trata-se de um centro de operação inteiramente mecanizado para receber produtores rurais, técnicos e profissionais do agro para conhecer as novas tecnologias do setor”, disse Ferreira.

Na região de Gruyère, o grupo visitou propriedades rurais de pecuária de leite, laticínios, agroindústrias de chocolates, e acompanhou as etapas de produção artesanal do queijo fondue e do tradicional queijo duro suíço originário do lugar e reconhecido mundialmente.

Além do coordenador do Sistema CNA/Senar, participaram da missão representantes do Itamaraty, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Ministério de Agricultura, do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

