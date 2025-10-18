Brasil registra 46 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas

O Ministério da Saúde atualiza, nesta sexta-feira (17), o número de notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. Até o momento, 133 notificações foram registradas, sendo 46 casos confirmados e 87 em investigação. Outras 528 notificações foram descartadas.

O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações, com 38 casos confirmados e 44 em investigação. O estado já descartou outras 369 notificações.

Além de São Paulo, há casos confirmados em outros estados: Pernambuco (3), Paraná (4) e Rio Grande do Sul (1).

Em relação aos casos em investigação, São Paulo investiga 44, Pernambuco (23), Rio de Janeiro (6), Piauí (3), Mato Grosso do Sul (2), Goiás (2), Paraná (2) e Bahia (1), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1), Paraíba (1) e Tocantins (1).

O número de óbitos confirmados permanece 8, sendo 6 no estado de São Paulo e 2 em Pernambuco. Outros 8 seguem em investigação, sendo 2 em SP, 3 em PE, 1 no MS, 1 em MG e 1 no PR. Outras 26 notificações de óbitos foram descartadas.

A atualização das notificações de intoxicação por metanol, decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, será realizada nas segundas, quartas e sextas-feiras após às 17h.

