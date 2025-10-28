AGRONEGÓCIO
Brasil segue entre líderes mundiais com safra projetada em 3,73 milhões de ton.
A safra brasileira de algodão para 2025/26 deve atingir 3,73 milhões de toneladas, conforme indicam as mais recentes estimativas de grandes consultorias do setor. Essa produção nacional é impulsionada pelo aumento de área plantada em várias regiões e por uma demanda doméstica consistente. O cenário se beneficia de custos mais baixos de matérias-primas e da maior competitividade das indústrias têxteis brasileiras, fatores que tendem a manter o consumo interno aquecido ao longo do ciclo.
Esses números mantém o Brasil entre os três maiores produtores mundiais da fibra, atrás apenas de gigantes globais como China e Estados Unidos. O patamar reforça o destaque do país no cenário internacional e sustenta sua relevância tanto para o abastecimento doméstico quanto para as exportações.
Mesmo diante desse contexto favorável, ajustes regionais são esperados. O principal estado produtor do país deve registrar uma leve redução de área plantada, enquanto outras regiões tradicionais, como o Nordeste, projetam estabilidade nos níveis de cultivo. Essa dinâmica reforça o equilíbrio produtivo entre os diferentes polos algodoeiros do Brasil.
O desempenho da safra 2024/25, já colhida, também merece destaque, superando as expectativas anteriores com uma produção estimada de 4,15 milhões de toneladas. O resultado foi puxado por rendimentos acima do esperado em áreas importantes, além de ganhos pontuais em outras regiões produtoras.
No comércio exterior, a previsão é de que o Brasil mantenha exportações robustas, com embarques ao redor de 3 milhões de toneladas por safra, consolidando o país entre os principais exportadores globais no decorrer de 2025 e início de 2026.
Fonte: Pensar Agro
Carbono vira receita extra para o produtor rural brasileiro
O carbono está ganhando espaço no agronegócio brasileiro e pode se transformar em uma nova fonte de renda para quem trabalha na terra. Isso porque é possível medir a quantidade de carbono que a propriedade emite ou retira da atmosfera e, a partir dessas informações, receber um pagamento por cuidar do meio ambiente.
Funciona assim: toda atividade agrícola pode tanto liberar quanto capturar carbono. Práticas tradicionais, como queimar combustível no trator, usar adubos nitrogenados e criar gado, aumentam as emissões. Mas, por outro lado, existem técnicas simples que ajudam a “segurar” esse carbono no solo, como plantio direto, rotação de culturas, uso de plantas de cobertura e manejo correto de fertilizantes. Essas práticas fazem com que a fazenda seja vista como “sumidouro de carbono”, ou seja, ajuda a limpar o ar.
Hoje, existe tecnologia capaz de calcular quanto a fazenda está ajudando ou prejudicando o meio ambiente. Quando o resultado é positivo, surgem oportunidades de negócios: empresas interessadas em diminuir o próprio impacto ambiental podem pagar aos produtores pelo serviço prestado. Em média, cada tonelada de carbono “guardada” equivale a um valor de até 11 dólares no mercado internacional — dinheiro que pode cair direto no bolso do produtor, sem depender de vender crédito de carbono na bolsa, já que esses acordos podem ser feitos direto com clientes da cadeia produtiva.
Na prática, a propriedade que adota boas práticas começa a medir o impacto ambiental, recebe uma comprovação dos resultados e pode fechar contratos para receber mais por produzir de forma sustentável. Isso também abre as portas para novos mercados e prêmios no valor da produção.
Ou seja: cuidar do solo, plantar de forma diversificada e investir em manejo sustentável não traz só benefícios ao meio ambiente, mas pode gerar dinheiro novo no caixa da fazenda, recompensando o produtor que pensa no futuro e age de forma responsável.
Basicamente, o carbono está presente no ar sob a forma de dióxido de carbono (CO₂), principal gás de efeito estufa com origem humana. O setor rural, embora possua pontos emissores — como uso de fertilizantes, queima de combustíveis e fermentação em animais — tem grande potencial para agir como “sumidouro” do carbono, ou seja, capturar e armazenar CO₂ no solo e na vegetação, equilibrando o impacto ambiental e até removendo mais do que emite. Essa capacidade de promover remoção de carbono ganha força quando práticas agrícolas sustentáveis são adotadas.
Para mensurar o impacto de suas atividades, o setor agrícola precisa entender o conceito de escopos de emissões estabelecidos por protocolos internacionais.
- Escopo 1: refere-se às emissões diretas da propriedade, como queima de combustível em máquinas e aplicação de fertilizantes.
- Escopo 2: cobre o uso indireto de energia, como eletricidade consumida na fazenda.
- Escopo 3: engloba todas as emissões indiretas na cadeia produtiva, desde fornecedores de insumos até a chegada do alimento ao consumidor final. Aqui está o maior potencial para o agro brasileiro se valorizar, sendo reconhecido pelas boas práticas na cadeia de suprimentos.
Neste cenário, produtores que adotam técnicas como rotação de culturas, uso de plantas de cobertura, manejo racional de fertilizantes e plantio direto ajudam a reduzir as emissões e podem ser reconhecidos por isso. Novos programas agrícolas estruturados para quantificar práticas regenerativas já funcionam no Brasil, incentivando o produtor a melhorar indicadores ambientais. Nesse modelo, quem adota práticas comprovadamente sustentáveis não fica dependente só da venda de créditos, mas recebe retorno pelo impacto ambiental positivo medido safra a safra.
No futuro próximo, valorizar práticas regenerativas tende a abrir mercados, garantir prêmios para o produto nacional e acelerar o protagonismo do Brasil como referência em redução de emissões na agropecuária mundial. Já existem iniciativas em escala reconhecendo financeiramente produtores por retornos ambientais entregues, mostrando que sustentabilidade, produtividade e rentabilidade caminham juntas no campo brasileiro.
Fonte: Pensar Agro
Desafios de custos e crédito freiam investimentos na soja
O mercado da soja em Mato Grosso passa por um período de cautela, reflexo das margens apertadas, juros elevados e incertezas no cenário econômico. Na última semana, a oleaginosa foi cotada, em média, a R$ 118,72 por saca, resultado que representa uma queda de quase 11% em relação ao mesmo período do ano passado, conforme dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (IMEA). Esse recuo é atribuído ao recorde de produção no estado, à intensificação da concorrência internacional e às pressões externas, como as disputas comerciais entre China e Estados Unidos.
Mesmo com o avanço do plantio nas principais regiões produtoras e boas perspectivas para o início da safra 2025/26, produtores têm demonstrado postura conservadora diante das condições de mercado.
O ritmo dos trabalhos está acima da média para o período e favorece a segunda safra, porém a tomada de crédito para novos investimentos segue restrita. Bancos e financeiras adotam critérios mais rigorosos para concessão de recursos, uma vez que os custos de produção mais altos e dólar mais baixo pressionam ainda mais as margens.
Apesar do ambiente de retração, alguns fatores mantêm o otimismo no setor. A demanda chinesa tem sustentado os prêmios nos portos e o farelo de soja apresentou alta na última semana, impulsionado pelo mercado internacional. Ao mesmo tempo, o processo de conversão de pastagens degradadas avança em ritmo moderado, priorizando áreas estratégicas já financiadas em anos anteriores. O cenário, portanto, é de planejamento conservador, foco na sustentabilidade e avaliação criteriosa antes de qualquer ampliação de área ou modernização de infraestrutura.
Fonte: Pensar Agro
