Brasnorte vai credenciar profissionais de Fisioterapia e Psicologia

A Secretaria Adjunta de Turismo – (Seadtur) reuniu, nesta terça-feira (24), mais de 40 representantes do trade turístico mato-grossense para tratar sobre a participação do Estado e de representantes do setor em 13 feiras nacionais e internacionais de turismo em 2023. O encontro foi realizado no auditório do Hotel Fazenda Mato Grosso, na Capital.

A reunião promoveu o alinhamento do plano de trabalho do setor e reforçou a importância da participação dos operadores de turismo nos eventos dentro e fora do Estado. A equipe da Seadtur destacou aos operadores, o impulsionamento que as feiras geram nos negócios turísticos e como isso pode atrair novos visitantes aos destinos mato-grossenses.

“A intenção do Estado é propiciar ambientes para que eles (os operadores) façam negócio, já que nós não comercializamos atrativos ou hotéis por exemplo. Esse alinhamento é necessário para aproximar o setor com o governo estadual e as prefeituras também. Esse trabalho conjunto é uma força tarefa para alavancar ainda mais o nosso turismo”, destacou o secretário da Seadtur, Jefferson Moreno.

Em 2022, Mato Grosso esteve presente em 16 Feiras de Turismo, sendo oito nacionais e oito internacionais, além do evento “Rodadas de Negócios”. Para 2023, a expectativa é que o Estado marque presença em 13 feiras, sendo seis delas internacionais, em países como Inglaterra, Alemanha e Argentina.

Participaram da reunião a superintendente de política e promoção do turismo, Maria Letícia Costa, representantes das prefeituras dos municípios de Poconé, Jaciara, Chapada dos Guimarães e empresários do setor.

(Texto sob supervisão da jornalista Greyce Lima)

Fonte: GOV MT