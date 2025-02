Brinque o Carnaval, mas não brinque com a vida: TCE-MT, Detran e Secretaria da Mulher de Cuiabá reforçam cuidados durante feriado prolongado

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Pit stop orientativo na entrada principal do TCE-MT.

Em ritmo de carnaval, mas sempre reforçando a importância dos cuidados no período mais festivo do ano, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Secretaria Municipal da Mulher de Cuiabá (SMM) se uniram na campanha “Brinque o Carnaval, mas não brinque com a vida”. A ação foi realizada nos dias 27 e 28 de fevereiro e compreendeu ações voltadas para a segurança no trânsito, cuidados com a saúde e a luta na violência contra a mulher.

No primeiro dia de campanha, promovida pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), durante todo o período da manhã, foi realizado um pit stop na entrada principal do TCE-MT, ocasião em que representantes do Detran-MT entregaram aos servidores que chegavam kits orientativos. A coordenadora de Ações Educativas de Trânsito do Detran, Gresiella Almeida, destacou o que foi trabalhado durante a abordagem.

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT A ação foi fruto de parceria entre o TCE, o Detran e a Secretaria Municipal da Mulher de Cuiabá.

“A gente traz alguns materiais informativos e orientativos referentes, principalmente, ao consumo de bebida alcoólica e direção, lembrando aquela famosa frase: se beber, não dirija. Sabemos que nesse período há grande fluxo de tráfego, como também de pessoas e alto consumo de bebida alcoólica, então, brincar é bacana, mas vamos brincar com responsabilidade.”

Além do pit stop, a programação ainda contou com orientação sobre trânsito seguro para os motoristas oficiais do Tribunal. “É uma iniciativa maravilhosa, pois apesar de sermos profissionais do transporte, é bom reforçar que o respeito às leis de trânsito valem tanto para quando estamos conduzindo um veículo oficial, como quando estamos em nosso carro particular”, afirmou o colaborador do TCE-MT, Francisco Fernandes.

Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT A programação ainda contou com orientação sobre trânsito seguro para os motoristas oficiais do Tribunal.

Para os servidores, a iniciativa mais uma vez reforça o compromisso do Tribunal com seus servidores. “A consciência no trânsito deve ser mantida todos os dias e no Carnaval mais ainda. Esse tipo de abordagem nesse período do ano é fundamental. Parabéns Tribunal, mais uma vez, pela ação educativa”, destacou a auditora externa do TCE-MT Laura Helena Baby.

Na mesma linha, o servidor Anilton Gomes Rodrigues destacou a satisfação em sempre receber orientações tão importantes por meio do órgão onde trabalha. “O Tribunal vai muito além de um órgão fiscalizador, ele também se preocupa com o ser humano, se preocupa com o cidadão. Visa sempre o bem-estar das pessoas em primeiro lugar. O presidente Sérgio Ricardo está de parabéns.”

A coordenadora do NQVT, Estela Biancardi, agradeceu a parceria do Detran e salientou também a relevância em se abordar as ações voltadas para a defesa da mulher. “A Secretaria Municipal da Mulher desempenhou um importante papel nessa campanha trazendo informações sobre a proteção e segurança da mulher. Hoje em dia nós já temos muitos mecanismos que podem evitar uma série de violências contra esse público e é sempre bom nos atualizarmos”, concluiu.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Fonte: TCE MT – MT