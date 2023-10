Brinquedos confeccionados por reeducandos são doados a crianças em Cuiabá

A Báyò – Feira de Afro Empreendedorismo Criativo – reúne neste fim de semana, em Cuiabá, negócios de economia criativa conduzidos pela população negra do Estado. A feira será neste sábado (14.10) e domingo (15.10), das 16h às 22h, no Museu de História Natural de Mato Grosso. A programação conta com 40 expositores, além de música e alimentação no local. A entrada é gratuita.

Realizada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), a feira tem objetivo de enaltecer a cultura afro-brasileira e suas contribuições para a economia criativa de Mato Grosso. Nos dois dias de programação, o evento terá variados produtos e serviços de economia criativa criados e vendidos por empreendedores negros, com opções de artesanato, gastronomia, design, literatura, turismo, negócios digitais, cultura popular, moda, artes cênicas e visuais.

A feira ainda será palco do lançamento do Festival Tambores do Mato, que traz uma programação musical repleta de diversidade e musicalidade ancestral. Em sua primeira edição, contará com oito grupos que atuam com percussão em Mato Grosso, mostrando trabalhos desenvolvidos nos mais variados estilos. A programação musical acontece nos dois dias do evento, das 17h30 às 21h.

O Festival Tambores do Mato é realizado de forma colaborativa com a Feira, por meio da equipe do projeto Empreendedores Criativos, um dos negócios sociais atendidos pelo programa de aceleração Move_MT, realizado pela Secel e Oi Futuro.

Outro potente negócio social que integra a realização da Feira é o grupo de siriri Flor do Campo. Além de apresentar o cururu e siriri, o grupo comanda a praça de alimentação que contará com um cardápio de pratos típicos da culinária regional.

BÁYÒ

A Feira de Afro Empreendedorismo Criativo é uma ação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Afroempreendedorismo de Mato Grosso. Realizado pela equipe da Superintendência de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel, o programa busca fomentar e valorizar os negócios criativos conduzidos por pessoas pretas e pardas no Estado.

Outras duas importantes ações do Báyò são realizadas esta semana: a ‘Exposição Ananse – Arte e Futuro Ancestral’ e a palestra ‘Empreendedorismo na Base da Pirâmide’, com Celso Athayde.

A ‘Exposição Ananse – Arte e Futuro Ancestral’ apresenta obras de arte e produtos que expressem a ancestralidade, tradições e manifestações culturais da população preta de Mato Grosso. A mostra fica aberta ao público na Galeria de Artes Lava Pés até o dia 9 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

A palestra ‘Empreendedorismo na Base da Pirâmide’ está com inscrições abertas, e a atividade é gratuita. O evento será no próximo sábado (14.10), às 9h, no Palácio da Instrução.

Por meio do Báyò, a Secel também realiza a pesquisa diagnóstica para conhecer as demandas da população negra empreendedora em Mato Grosso, que pode ser respondida pelo site da secretaria. Além disso, o programa também ofertou o curso ‘Imersão em Afroempreendedorismo’, realizado em setembo, na Capital. Na programação, foram tratados temas como economia criativa, modelagem de negócios, elaboração de projetos e captação de recursos, comunicação, marketing e sustentabilidade.