Burocracia nas licenças ambientais atrasam investimentos em Mato Grosso, diz senador

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realiza o curso de monitores de Unidades de Conservação no Parque Estadual Serra Azul, em Barra do Garças. São 20 participantes que atuam como vigilantes patrimoniais que prestam serviço ao Estado e também a monitores e guias turísticos da região, que fazem o trabalho de campo em contato direto com os visitantes.

O Parque Serra Azul foi escolhido para receber o projeto piloto, que deverá ser replicado em outras Unidades de Conservação do Estado já abertas à visitação pública. “A Sema tem fortalecido o diálogo e investido na formação das comunidades que vivem no entorno das Unidades de Conservação, buscando o engajamento dessas pessoas na proteção dessas áreas”, destaca a superintendente de Educação Ambiental e Atendimento ao Cidadão, Juliana Carvalho.

O objetivo do curso é a formação técnica dos profissionais na temática ambiental, voltada às Unidades de Conservação. O intuito é ampliar a qualidade e capacidade de atendimento a sociedade em geral que frequenta estes espaços, buscando a integração sustentável dos visitantes com a natureza.

O curso foi realizado na modalidade presencial, nos dias 08 e 09.4, com trilhas práticas para os monitores, apresentação da temática ambiental na Unidade de Conservação e modalidades sobre a importância da sustentabilidade, demonstração do papel da educação ambiental para o cuidado das Unidades de Conservação e o papel do monitor ressaltando a importância de sua função e conhecimento.

“O curso foi voltado para um público que já detém esse conhecimento como forma de capacitar quando for conduzir visitantes locais ou turistas pela Unidade de Conservação. O curso é dividido em módulos presencial, virtual e prática. O treinamento prático aprofunda nos conhecimentos sobre atrativos, ameaças, oportunidades e riscos dentro da Unidade de Conservação para profissionais tanto privados como para os que ocupam os postos de vigilância dentro do parque”, afirma a Gerente Regional do Parque Estadual Serra Azul e APA Pé da Serra Azul, Cristiane Schnepfleitner.

