Busca por destinos turísticos em MT cresce até 50% após participação da Sedec e empresários em feiras nacionais e internacionais

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na madrugada de sábado (25.1), um incêndio em um veículo na Avenida dos Imigrantes, no Centro de Sorriso (a 398 km de Cuiabá). Ninguém ficou ferido.

A equipe do 5º Batalhão de Bombeiro Militar (5° BBM) foi acionada, por volta das 4h30, por testemunhas que relataram fumaça saindo do capô de um veículo, possivelmente causada pelo superaquecimento do motor. Além de acionar os militares, as testemunhas auxiliaram na retirada do condutor, que ainda estava no interior do automóvel.

Ao chegar no local, os bombeiros confirmaram que o incêndio já havia atingido parte do compartimento do motor, causando danos aos componentes elétricos e mecânicos. Imediatamente, a equipe realizou o combate direto às chamas e, na sequência, realizou o rescaldo para eliminar qualquer possibilidade de reignição.

Graças à ação conjunta dos militares e das testemunhas, não houve feridos nessa ocorrência, e os danos ficaram restritos a prejuízos materiais.

Fonte: Governo MT – MT