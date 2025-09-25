Cáceres promove conscientização sobre autismo com programação diversificada

A programação da quarta edição do “TJMT Inclusivo: Capacitação e Conscientização em Autismo”, que acontece nesta sexta (26) no Fórum de Cáceres, oferece um cronograma diversificado e abrangente sobre o Transtorno do Espectro Autista. As atividades começam às 8h com a cerimônia inaugural e formação da mesa diretiva, contando com a participação da desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que preside a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, e do juiz José Eduardo Mariano, diretor do Fórum de Cáceres.

Às 9h, acontece a primeira dinâmica, intitulada “Ei… que você sabe sobre o autismo? É verdade ou mentira?”, conduzida pela poetisa e escritora Ceila Monica Silva Ferraz Alencastro de Moura, com o objetivo de desmistificar conceitos sobre o TEA.

Às 9h20, Nicolas Brito Sales, que é autista, ativista, escritor e fotógrafo, apresentará o tema “Lugar de autista é onde ele quiser estar”, compartilhando sua experiência pessoal e visão sobre inclusão. Em seguida, às 10h, Anita Brito, doutora em neurociências e especialista em autismo, abordará o tema “Inclusão social e neurodiversidade”.

A última palestra do período matutino será às 11h10, com o Dr. Marino Miloca, neurologista pediátrico, que abordará “Autismo: Atualizações e impactos na sociedade”, trazendo as mais recentes descobertas e seus reflexos sociais.

Após o intervalo do almoço, a doutora Audrey Ribeiro, que é médica psiquiatra, dará início às atividades do período vespertino, a partir das 14h, com a palestra “Compreendendo o tratamento do autismo: caminhos e possibilidades”, explorando as diferentes abordagens terapêuticas disponíveis.

Washington Hedder de Vasconcelos, servidor do TJMT, ministrará às 15h a palestra “Desmistificando o autismo: Um olhar acolhedor”, oferecendo uma perspectiva humanizada sobre o tema. Às 16h, a servidora Adriana Ferreira de Souza e sua filha, Maria Clara Souza Campos, vão compartilhar suas experiências sobre o dia a dia de uma pessoa com o espectro autista.

O encerramento das atividades acontece às 17h, com a abordagem do tema “TEA sob a ótica dos Tribunais: alguns casos”, apresentado pelo Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, juiz auxiliar da Vice-Presidência do TJMT, e pela Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito do TJMT, que abordarão casos práticos da jurisprudência.

Este evento híbrido, realizado presencialmente no Fórum de Cáceres e transmitido via plataforma Teams, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para promover conhecimento especializado sobre o autismo entre magistrados, servidores, profissionais da saúde e educação, familiares e toda a comunidade interessada. O evento também será transmitido pelo YouTube.

