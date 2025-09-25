JUSTIÇA
Cáceres promove conscientização sobre autismo com programação diversificada
A programação da quarta edição do “TJMT Inclusivo: Capacitação e Conscientização em Autismo”, que acontece nesta sexta (26) no Fórum de Cáceres, oferece um cronograma diversificado e abrangente sobre o Transtorno do Espectro Autista. As atividades começam às 8h com a cerimônia inaugural e formação da mesa diretiva, contando com a participação da desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que preside a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, e do juiz José Eduardo Mariano, diretor do Fórum de Cáceres.
Às 9h, acontece a primeira dinâmica, intitulada “Ei… que você sabe sobre o autismo? É verdade ou mentira?”, conduzida pela poetisa e escritora Ceila Monica Silva Ferraz Alencastro de Moura, com o objetivo de desmistificar conceitos sobre o TEA.
Às 9h20, Nicolas Brito Sales, que é autista, ativista, escritor e fotógrafo, apresentará o tema “Lugar de autista é onde ele quiser estar”, compartilhando sua experiência pessoal e visão sobre inclusão. Em seguida, às 10h, Anita Brito, doutora em neurociências e especialista em autismo, abordará o tema “Inclusão social e neurodiversidade”.
A última palestra do período matutino será às 11h10, com o Dr. Marino Miloca, neurologista pediátrico, que abordará “Autismo: Atualizações e impactos na sociedade”, trazendo as mais recentes descobertas e seus reflexos sociais.
Após o intervalo do almoço, a doutora Audrey Ribeiro, que é médica psiquiatra, dará início às atividades do período vespertino, a partir das 14h, com a palestra “Compreendendo o tratamento do autismo: caminhos e possibilidades”, explorando as diferentes abordagens terapêuticas disponíveis.
Washington Hedder de Vasconcelos, servidor do TJMT, ministrará às 15h a palestra “Desmistificando o autismo: Um olhar acolhedor”, oferecendo uma perspectiva humanizada sobre o tema. Às 16h, a servidora Adriana Ferreira de Souza e sua filha, Maria Clara Souza Campos, vão compartilhar suas experiências sobre o dia a dia de uma pessoa com o espectro autista.
O encerramento das atividades acontece às 17h, com a abordagem do tema “TEA sob a ótica dos Tribunais: alguns casos”, apresentado pelo Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, juiz auxiliar da Vice-Presidência do TJMT, e pela Dra. Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito do TJMT, que abordarão casos práticos da jurisprudência.
Este evento híbrido, realizado presencialmente no Fórum de Cáceres e transmitido via plataforma Teams, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para promover conhecimento especializado sobre o autismo entre magistrados, servidores, profissionais da saúde e educação, familiares e toda a comunidade interessada. O evento também será transmitido pelo YouTube.
Autor: Roberta Penha
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Instituições sociais de Várzea Grande recebem recursos da Justiça Penal
A Justiça Penal está se transformando em instrumento de promoção do bem-estar coletivo em Várzea Grande. Nesta quarta-feira (24), 11 instituições sociais do município receberam alvarás referentes à destinação de verbas oriundas de transações penais e Suspensão Condicional do Processo (SCP). Os recursos, que antes ficariam restritos ao cumprimento de sanções penais, agora são revertidos em ações concretas de solidariedade e desenvolvimento social, fortalecendo a rede de proteção à população vulnerável.
A solenidade, realizada no Fórum de Várzea Grande, marca o encerramento de um ciclo de habilitação e análise de projetos das entidades cadastradas, reafirmando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade e da função social das sanções penais.
De acordo com o juiz Hugo José Freitas da Silva, do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, a iniciativa é uma forma de dar publicidade e transparência à aplicação dos valores arrecadados. “As transações penais e a suspensão condicional do processo são institutos voltados a crimes de menor potencial ofensivo. Em vez de uma ação penal completa, é possível fazer acordos que resultam em prestação de serviços à comunidade ou pagamento de valores para instituições sociais. Essa destinação é de fundamental importância para que a Justiça Penal seja cada vez mais participativa, chegando diretamente às pessoas vulneráveis”, destacou o magistrado.
O processo para habilitação das instituições é regulamentado pela Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso. Segundo o juiz, as entidades interessadas devem se cadastrar por meio de edital, apresentar projetos e, após análise, recebem a destinação das verbas e assumem o compromisso de prestar contas. Um novo certame está previsto para 2026.
O promotor de Justiça do Juizado Criminal de Várzea Grande, Jonas Sguarezi, ressaltou a importância da lisura e da fiscalização no uso dos recursos. “Esse ato é o ‘grand finale’ de um processo longo, que começa com as audiências de transação penal e suspensão condicional do processo e culmina na entrega dos alvarás. Como se trata de dinheiro público, é fundamental que as instituições utilizem os valores com zelo, prestem contas e apliquem na finalidade para a qual foram aprovados. Assim, garantimos que o retorno social seja efetivo”, afirmou.
As entidades beneficiadas atuam em áreas como assistência a crianças e adolescentes, idosos, famílias em situação de vulnerabilidade, esporte, cultura e saúde. Para os representantes das instituições, o recurso significa a possibilidade de ampliar e qualificar os serviços prestados.
A presidente da Associação Caminhando Para Mais Um Sonho (ACAMIS), Mayhara Patrícia da Silva Corrêa, comemorou a conquista. “Na nossa instituição atendemos cerca de 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no contraturno escolar. Esse recurso, que aguardávamos há dois anos, será usado para climatizar as salas e melhorar a qualidade do atendimento. Para nós, é um marco que fortalece o trabalho das organizações da sociedade civil de Várzea Grande”, disse.
Para o presidente da Sociedade Hípica Cuiabana (SHC), Caio Henrique Paes de Barros, o apoio é essencial para manter os tratamentos de equoterapia oferecidos a crianças com deficiência. “Atendemos 230 crianças por mês, muitas delas sem condições de arcar com o tratamento. Esse recurso vai nos ajudar a cobrir os custos da alimentação dos cavalos, que têm aumentado muito. É uma contrapartida importante para garantir que possamos manter e ampliar o atendimento”, explicou.
Instituições contempladas:
- Associação Caminhando Para Mais Um Sonho (ACAMIS) – Projeto: “Mãos que Acolhem”
- Centro de Estudos e Assistência à Família (CEAF) – Projeto: Implementação de placas solares
- Associação Nativo – Projeto: Associação Nativo
- Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Várzea Grande – Projeto: “Dignidade e Cuidado: Apoio Integral aos Idosos”
- Associação Beneficente Vida Nova (ABVN) – Projeto: “Solidariedade Invisível: Uma Casinha Cheia de Amor”
- Associação Comunitária de Comunicação, Educação, Cultura, Esporte e Lazer Búfalo Escola de Futebol – Projeto: “Búfalo Iniciação Práticas Esportivas”
- Associação Espírita Eurípedes Barsanulfo – Projeto: “Ação Integrada”
- Sociedade Hípica Cuiabana (SHC) – Projeto: “Amorequo Equoterapia”
- Instituto Luz do Amanhã – Projeto: Modernização do parque infantil com instalação de grama sintética
- Associação de Futsal Pés de Ouro – Projeto: “Projeto Pés de Ouro”
- Instituto Futsal Sem Drogas – Projeto: “Famílias Sem Drogas”
Autor: Roberta Penha
Fotografo: Alair Ribeiro
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Pesquisa filosófica sobre reencantamento do mundo é destaque
A promotora de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), Lindinalva Correia Rodrigues, foi aprovada com nota máxima em seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da licenciatura em Filosofia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A defesa pública ocorreu nesta quarta-feira (24), e contou com a presença de professores, colegas e familiares.Intitulado “Do vazio de sentido ao mundo imaginal”, o trabalho foi orientado pelo professor doutor Walter Gomide do Nascimento Junior e propõe uma profunda reflexão sobre os dilemas existenciais da sociedade contemporânea. A pesquisa percorre temas como o desencantamento do mundo, o culto ao trabalho, o consumismo e a possibilidade de reencantamento por meio da filosofia imaginal.A estrutura do TCC é dividida em quatro capítulos, que dialogam com pensadores clássicos e contemporâneos como Max Weber, Nietzsche, Zygmunt Bauman, Byung-Chul Han, Heidegger e Henry Corbin, além de incorporar a proposta da Ética Quântica Transreal, desenvolvida pelo orientador.Segundo Lindinalva, a escolha do tema foi motivada por inquietações pessoais e profissionais diante da lógica acelerada e hiperconectada da vida moderna. “Nascemos para morrer. Seguindo dia após dia mais perto desta realidade inexorável, razão pela qual afirmo que a filosofia me salvou. Ela não me salvou do mundo, que segue seu curso plenamente com, ou sem, a minha existência, ela me salvou de mim, mostrando-me a pequenez do que eu tinha antes como triunfos, jogando em minha cara a ignorância indisfarçável que sempre me devorou, neste moinho de gente chamado de vida”, destacou a promotora.A promotora também ressaltou que o estudo filosófico permitiu uma reconexão com o sentido da existência. “Agora por onde eu for, todos os filósofos e filósofas que conheci e ainda conhecerei estarão comigo, não sigo mais de mãos dadas só com a morte, pois esses pensadores e pensadoras me acompanham, neste mundo de possibilidades, onde só o conhecimento nos justifica. Para os que ainda perguntam: “A filosofia serve para quê?”. Eu tenho a minha resposta: A filosofia serve para tudo”, ressaltou Lindinalva Correia Rodrigues.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Secretário agradece Governo do Estado por maquinários e destaca integração de políticas públicas
Ministério da Saúde cria ação inédita para incentivar a doação de órgãos e reverter recusa de 45% das famílias
Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá
Ministério da Saúde avança na construção de diretrizes nacionais para situações de calor extremo
Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital
Segurança
Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá
A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24.9), um homem de 35 anos, condenado pela prática de tráfico de drogas. Ele...
Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital
Um homem que tentou furtar um escritório de advocacia na região central da Capital, na quarta-feira (24.9), foi preso poucos...
PM deflagra terceira edição da Operação Centro Seguro nesta sexta (26) em Cuiabá
A Polícia Militar de Mato Grosso lança, na manhã desta sexta-feira (26.9), a terceira fase da Operação Centro Seguro. A...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Indústria de tecelagem se impressiona com pujança de Sinop e estuda viabilidade de implantação na cidade
-
CIDADES3 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop marca presença na MT Construir com programação sobre habitação e regularização de imóveis
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde recebe as primeiras unidades do Implanon
-
JUSTIÇA3 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop instala botoeira em frente à UPA para auxiliar na travessia de pedestres
-
Saúde6 dias atrás
Carretas do Agora Tem Especialistas iniciam atendimento móvel para pacientes do SUS em Goiânia (GO)